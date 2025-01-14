Со всего мира будут ехать воевать в Украину: что нужно сделать государству

Военный Денис Ярославский сообщил о том, что к нему недавно обратился один из командиров батальона, который ещё в марте 2022 года со своими воинами уничтожили с подтверждением 8 единиц вражеской техники, включая 2 САУ и 4 танка. Цель обращения была такова — помочь им получить с Минобороны обещанные в начале войны за подбитую вражескую технику деньги.

Подбитая техника РФ

Как говорит Ярославский, случаи таких невыплат оказались массовыми, в то время как выполнение таких обещаний, могло бы и может кардинально изменить ситуацию

"Если бы наши власти действительно выполняли обещания по выплатам за уничтоженную вражескую технику, предлагая, например, от 50 тысяч долларов за танк и увеличивая сумму в зависимости от важности техники, это могло бы стать мощным стимулом не только для местных военных, но и для добровольцев со всего мира. Можно представить, как в страну потянулись бы "хантеры", охотники за техникой, готовые приехать на "сафари" ради возможности заработать и помочь бороться с врагом. При таком подходе вопрос нехватки кадров просто перестал бы существовать", — уверен Ярославский.

Однако, по его словам, на практике картина совсем другая. По официальным данным, за время полномасштабной войны украинские военные уничтожили более 100 000 единиц вражеской техники. Формально за каждую из них предусмотрены премии или другие виды поощрения, включая отпуск. Но, как показывают опросы и данные от военных, реальные выплаты осуществляются крайне редко, а в большинстве случаев люди о них даже не знают, говорит военный.

Примером такого исследования стал недавний опрос в приложении "Армия+", запущенный Департаментом внутреннего аудита Министерства обороны. Целью опроса было узнать, насколько реально военнослужащие сталкивались с практической реализацией этих обещаний. И как показывает ситуация, далеко не все знают о своих правах или реально получают заслуженные выплаты.

"Подобное положение дел не только демотивирует тех, кто уже на передовой, но и лишает страну возможности привлечь дополнительные силы. Ведь представьте, как много опытных военных специалистов из-за границы могли бы прийти на помощь, зная, что за их заслуги гарантированы реальные и честные выплаты", — подытожил Ярославский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине проблемы с личным составом на фронте, так как в пехоту начали мобилизовать авиационных механиков.



