Выпускник столичной школы решил заработать "легкие" деньги и согласился наводить ракетно-дроновые удары россиян по Киеву. Служба безопасности задержала 17-летнего агента ФСБ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

Со школы – в агенты РФ: СБУ задержала наводчика ударов по Киеву

Главной задачей агента было проведение доразведки: он получил от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее техническое состояние.

Среди основных локаций, которыми интересовался враг, были энергообъекты, штабы сил обороны и объекты системы ПВО, которая защищает воздушное пространство столичного региона Украины.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника возле одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил "агентский отчет".

На месте происшествия у фигуранта изъят телефон, на который фотографировал определенные российским куратором объекты.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с вечера 3 июля российские захватчики начали массированную атаку ударными баллистическими ракетами по Киеву. Традиционно первыми в столицу полетели десятки дронов-камикадзе типа "шахед". Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно 19 пострадавших. Большинство из них медики госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что подтверждено сбивание вражеского дрона. Обломки обнаружили на открытой территории в Соломенском районе. Впоследствии чиновник сообщил, что над Киевом еще есть российские дроны. Есть информация о вспышке на крыше жилой 16-этажки в Оболонском районе. Зафиксированы повреждения и пожары в шести районах столицы.