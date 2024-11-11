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"Со дня на день" Россия может пойти в новое наступление: в ВСУ назвали направление

Россияне планируют задействовать бронетехнику и большое количество БПЛА, говорит Волошин.

11 ноября 2024, 20:40
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Лиля Воробьева

Россия готовится к возможному новому наступлению на юге Украины, которое может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина.

"Со дня на день" Россия может пойти в новое наступление: в ВСУ назвали направление

Наступление РФ на юге Украины (фото из открытых источников)

Как отмечено, российские силы перемещают подготовленные штурмовые подразделения на передовую в южной части Запорожской области, где они готовятся к наступательным действиям.

"Мы ожидаем, что наступление может начаться в ближайшее время, и речь даже не идет о неделях — это может произойти со дня на день", — сообщил Волошин.

На данный момент нельзя точно сказать, планируют ли российские войска полномасштабное наступление или отдельные штурмовые действия. По информации разведки, агрессор может задействовать значительное количество бронетехники и беспилотных летательных аппаратов, отметил представитель.

"Они готовят бронетехнику, а также легкие транспортные средства, такие как багги и мотоциклы, для выполнения штурмовых операций", — добавил Волошин.

Также сообщается, что российские оккупационные войска уже провели разведку передовых позиций и увеличили интенсивность воздушных атак на юге Украины за последние недели примерно на 30-40%. Оккупанты активно применяют бомбардировщики и неуправляемые авиационные ракеты для поддержки наступательных операций.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будет наступление на Днепр и Запорожье . Российские оккупанты не сбавляют темпы наступления в Донецкой области. Поэтому все чаще возникают опасения, что враг может не остановиться и начать наступление уже на Днепр и Запорожье. Военный эксперт Сергей Грабский в эфире "Radio NV" выразил мнение, что на сегодняшний день ситуация складывается так, что противник пытается двигаться там, где он может продвигаться.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russian-troops-trying-advance-kursk-region-ukraine-says-2024-11-11/
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