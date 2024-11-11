"Со дня на день" Россия может пойти в новое наступление: в ВСУ назвали направление

Россия готовится к возможному новому наступлению на юге Украины, которое может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина.

Наступление РФ на юге Украины (фото из открытых источников)

Как отмечено, российские силы перемещают подготовленные штурмовые подразделения на передовую в южной части Запорожской области, где они готовятся к наступательным действиям.

"Мы ожидаем, что наступление может начаться в ближайшее время, и речь даже не идет о неделях — это может произойти со дня на день", — сообщил Волошин.

На данный момент нельзя точно сказать, планируют ли российские войска полномасштабное наступление или отдельные штурмовые действия. По информации разведки, агрессор может задействовать значительное количество бронетехники и беспилотных летательных аппаратов, отметил представитель.

"Они готовят бронетехнику, а также легкие транспортные средства, такие как багги и мотоциклы, для выполнения штурмовых операций", — добавил Волошин.

Также сообщается, что российские оккупационные войска уже провели разведку передовых позиций и увеличили интенсивность воздушных атак на юге Украины за последние недели примерно на 30-40%. Оккупанты активно применяют бомбардировщики и неуправляемые авиационные ракеты для поддержки наступательных операций.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будет наступление на Днепр и Запорожье . Российские оккупанты не сбавляют темпы наступления в Донецкой области. Поэтому все чаще возникают опасения, что враг может не остановиться и начать наступление уже на Днепр и Запорожье. Военный эксперт Сергей Грабский в эфире "Radio NV" выразил мнение, что на сегодняшний день ситуация складывается так, что противник пытается двигаться там, где он может продвигаться.