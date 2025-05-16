Снова тупик: почему шансов договориться с Трампом у Путина нет

Многие возлагают большие надежды на то, что президент США Дональд Трамп сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине. Однако не все понимают, что у Трампа и Путина принципиальные разногласия по поводу природы войны и ее завершения. Такое мнение высказал нардеп Николай Княжицкий.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Путин видит войну частью глобального противостояния с Западом. Для него завершение войны возможно только в формате прямых переговоров с Западом, олицетворением которого всегда были США. Отсюда – все требования о "новой Ялте" и "архитектуре безопасности", которую должны обсудить Трамп и Путин лицом к лицу", – отметил нардеп.

Он продолжает, а Трамп не признает никаких российских претензий на сферы влияния. Его максимум — "окончить войну любой ценой", в том числе из-за существенных уступок со стороны Украины. Но никто даже не начинает говорить о передаче Европы под контроль Москвы.

Политик отмечает, что Путин начинал войну не ради оккупации Мелитополя. У нынешней конфигурации шансов договориться с Трампом у него нет. Трамп хочет выйти из этой истории с минимальными потерями, продемонстрировав свою эффективность. Но не за счет разгрома Запада.

При этом, отмечает Княжицкий, Путин не готов отказаться от отношений с администрацией Трампа.

"Он в очередной раз продемонстрировал пренебрежение Европой, но на Трампа российский диктатор реагирует ровно настолько, чтобы удерживать интерес американского президента к процессу. Потому что пока не выглядит для него полностью бесперспективным", – прокомментировал нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — после того, как российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал переговоры в Стамбуле, отправив в Турцию чиновников низкого ранга и отказался пойти на прекращение огня, надежды на прекращение боевых действий в Украине пошатнулись. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.



