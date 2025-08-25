Официальные органы Ровенской области опровергли слухи о якобы насильственной смерти военнообязанного Виталия Сахарука и объяснили обстоятельства инцидента.

Комментарий ТЦК касаемо смерти мужчины

21 августа в селе Городец во время оповещения в рамках мобилизационных мероприятий военные одного из районных ТЦК и СП проверили документы гражданина 1991 года рождения. Выяснилось, что у него нет отсрочки от призыва и проигнорировал повестку в начале года. Мужчине предложили проехать в районный ТЦК и СП для составления административного протокола за нарушение правил военного учета, на что он согласился.

В центре были оформлены материалы о правонарушении и направлен Сахарук на прохождение военно-врачебной комиссии. Позже, находясь на пункте сбора для отправки в учебный центр, ему вдруг стало плохо. Вызванная бригада скорой помощи констатировала смерть.

По результатам первичных следственных действий причиной смерти стала сердечная недостаточность, признаков насилия не выявлено. В ТЦК и СП призывают граждан не распространять непроверенные слухи и напоминают об обязанности обновлять данные и своевременно подавать документы для получения отсрочки в случае оснований.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", которые состоятся 12-16 сентября на территории Беларуси. В ведомстве подчеркнули, что Минск продолжает быть соучастником агрессии России против Украины с 2022 года, оказывая помощь российским оккупантам.