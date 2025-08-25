logo

Снова смерть военнообязанного в ТЦК: официальный комментарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Снова смерть военнообязанного в ТЦК: официальный комментарий

В Ровенской области подтвердили смерть военнообязанного Виталия Сахарука, произошедшую 21 августа во время пребывания в ТЦК и СП

25 августа 2025, 17:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Официальные органы Ровенской области опровергли слухи о якобы насильственной смерти военнообязанного Виталия Сахарука и объяснили обстоятельства инцидента.

Снова смерть военнообязанного в ТЦК: официальный комментарий

Комментарий ТЦК касаемо смерти мужчины

21 августа в селе Городец во время оповещения в рамках мобилизационных мероприятий военные одного из районных ТЦК и СП проверили документы гражданина 1991 года рождения. Выяснилось, что у него нет отсрочки от призыва и проигнорировал повестку в начале года. Мужчине предложили проехать в районный ТЦК и СП для составления административного протокола за нарушение правил военного учета, на что он согласился.

В центре были оформлены материалы о правонарушении и направлен Сахарук на прохождение военно-врачебной комиссии. Позже, находясь на пункте сбора для отправки в учебный центр, ему вдруг стало плохо. Вызванная бригада скорой помощи констатировала смерть.

По результатам первичных следственных действий причиной смерти стала сердечная недостаточность, признаков насилия не выявлено. В ТЦК и СП призывают граждан не распространять непроверенные слухи и напоминают об обязанности обновлять данные и своевременно подавать документы для получения отсрочки в случае оснований.

Источник: https://www.facebook.com/share/p/1Pg2XtZGnA/
