Снизят ли мобилизационный возраст до 18 лет: в Раде рассказали, что обсуждают

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Кречмаровская Наталия
Вопрос значительного снижения мобилизационного возраста в Украине – до 18 лет, обсуждают давно. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что подобных изменений не будет. Однако сообщил, что это требование западных партнеров, и что этот вопрос важен для внедрения новых санкций против России.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Народный депутат Сергей Евтушок в эфире День.LIVE рассказал, обсуждают ли этот вопрос в Верховной Раде и от чего зависит снижение мобилизационного возраста.
Политик определил, что хорошо, что президент Украины признает проблемы в мобилизационном процессе. Народный депутат подчеркнул, что страну нужно защищать и если потребуется, то все пойдут защищать. По его словам, сейчас напрямую требований от партнеров Украины по снижению мобилизационного возраста нет.
По его словам, в оборонных органах считают, что каждый год снижение мобилизационного возраста даст дополнительные 100 тысяч человек в армию в год.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сборном пункте города Киева мобилизованные совершили бунт — соответствующее видео распространялось по сети интернет.
В Киевском городском ТЦК и СП подтвердили, что беспорядки начались во время подготовки команд к отправке граждан, призванных за мобилизацией в учебные центры. Для обеспечения порядка привлекли правоохранителей.
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