Снизят ли мобилизационный возраст до 18 лет: в Раде рассказали, что обсуждают

Вопрос значительного снижения мобилизационного возраста в Украине – до 18 лет, обсуждают давно. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что подобных изменений не будет. Однако сообщил, что это требование западных партнеров, и что этот вопрос важен для внедрения новых санкций против России.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Сергей Евтушок в эфире День.LIVE рассказал, обсуждают ли этот вопрос в Верховной Раде и от чего зависит снижение мобилизационного возраста.

Политик определил, что хорошо, что президент Украины признает проблемы в мобилизационном процессе. Народный депутат подчеркнул, что страну нужно защищать и если потребуется, то все пойдут защищать. По его словам, сейчас напрямую требований от партнеров Украины по снижению мобилизационного возраста нет.

"Однако в кулуарах раздаются разговоры, что как раз наши партнеры требуют мобилизации от 18 лет. На это пока президент не дает согласие и соответственно, что все большинство и вся власть сформирована по вертикали, включая монобольшинство, не рассматривает этот вопрос", — отметил народный депутат.

По его словам, в оборонных органах считают, что каждый год снижение мобилизационного возраста даст дополнительные 100 тысяч человек в армию в год.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сборном пункте города Киева мобилизованные совершили бунт — соответствующее видео распространялось по сети интернет.

В Киевском городском ТЦК и СП подтвердили, что беспорядки начались во время подготовки команд к отправке граждан, призванных за мобилизацией в учебные центры. Для обеспечения порядка привлекли правоохранителей.