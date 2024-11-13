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Снижение мобилизационного возраста необходимо: как это уменьшит количество "инвалидов" в стране

Отправить на фронт тех, кто заплатил, чтобы не воевать: что военные думают об "инвалидах"

13 ноября 2024, 14:53
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Кречмаровская Наталия

Дискуссии по снижению мобилизационного возраста возникают в украинском информационном поле постоянно. В большинстве своем предлагают уменьшить минимальный мобилизационный возраст. Однако есть предложения и уменьшить предельный возраст до 45 лет. И такие изменения принесут немало пользы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мэра Геническа, добровольца 24ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова.

Снижение мобилизационного возраста необходимо: как это уменьшит количество "инвалидов" в стране

Иллюстративное фото

По его словам, если мобилизационный возраст снизить до 45, не снижая нижний порог, то изменится несколько факторов: исчезнут "деды" из штурмовых подразделений пойдут воевать те, кто уже заплатил, чтобы не воевать.

“Все басни о том, что воевать уже некому, можно перефразировать на “уже все, кто мог, заплатили”. Страна инвалидов… вместо того, чтобы выплачивать нормальные пенсии реальным инвалидам войны, мы отдаем свои налоги тем, кто купил себе инвалидность”, — отметил боец.

Военный поделился своими мыслями: "Плакать хочется когда приезжаешь в учебку, а там стоят мужики минимум возраста твоего отца, а отправляют их туда своими приказами "почтенные генералы", которые не знают из чего автомат состоит".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на этой неделе информационное поле всколыхнуло предложение расформировать ТЦК, создать из работников бригады и отправить на фронт. В ходе брифинга спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин прокомментировал эту информацию. По его словам, сформировать из работников ТЦК бригады не получится. Узнать подробнее о причинах можно по ссылке.




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Источник: https://t.me/stanislav_osman/7554
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