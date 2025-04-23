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Снижение мобилизационного возраста: глава ВР выступил с заявлением

Украина не собирается снижать мобилизационный возраст.

сегодня, 13:30
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Автор:
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Slava Kot

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет возвращаться к вопросу снижения мобилизационного возраста в Украине. По его словам, Украина уже однажды снизила возраст мобилизации, а также создала специальные программы для людей до 24 лет.

Снижение мобилизационного возраста: глава ВР выступил с заявлением

Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников

Руслан Стефанчук в программе "Далее заголовков" на Общественном радио прокомментировал возможность очередного понижения возраста мобилизации в Украине.

"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста", — сказал глава ВР.

Стефанчук объяснил, что призывной возраст украинский парламент уже снижал с 27 до 25 лет. Кроме того, председатель ВР напомнил о существовании специальных программ, по которым люди в возрасте до 24 лет могут добровольно присоединиться к войску.

"Не думаю, что парламент будет каким-то образом "играть" с призывным возрастом", – объяснил Стефанчук.

Председатель Верховной Рады назвал украинцев от 0 до 18 лет "золотым фондом", который будет восстанавливать Украину после войны. По его словам, ВСУ воюют именно за них, чтобы у молодежи было свое будущее.

Напомним, что согласно украинскому законодательству мобилизация в Украине производится для военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. Однако в начале года Минобороны запустило проект "Контракт 18-24", разрешающий добровольное привлечение граждан в возрасте до 24 лет. Контракт подписывается в год с вознаграждением в 1 миллион гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, нужно ли снижать мобилизационный возраст. Опрос показал видение украинцев.

Также "Комментарии" писали о том, почему союзники призвали снизить мобилизационный возраст в Украине.



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Источник: https://hromadske.radio/news/2025/04/22/stefanchuk-rada-ne-povertatymetsia-do-pytannia-znyzhennia-mobilizatsiynoho-viku
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