Юрий Голик и Александр Карпюк передали снайперские винтовки для украинских военных

Волонтеры Юрий Голик и Александр Карпюк передали 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского четыре снайперские винтовки Ruger в калибре 0.338 LM. Об этом волонтеры сообщили на своих страницах в Facebook .



Украинские военные. Фото: Facebook Юрия Голыка

По словам Александра Карпюка, военные получили полный комплект оружия, куда входят глушители, прицелы, дальномеры, чистящие средства.

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Юрий Голик в свою очередь добавил, что переданное оружие теперь официально находится на балансе военной бригады. Это весомый сдвиг бюрократических норм, который удалось преодолеть.

"Эти ружья официально на балансе бригады. Кто проходил или хотел пройти эту процедуру, понимает сложность этого", – написал волонтер в Facebook.

Отметим, это не первый совместный проект с помощью разных подразделений от волонтеров. На своих аккаунтах Facebook Юрий Голик и Александр Карпюк регулярно отчитываются об оружии или БПЛА, поставляемых военным.



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