Юрий Голик и Александр Карпюк передали снайперские винтовки для украинских военных

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Slava Kot
Волонтеры Юрий Голик и Александр Карпюк передали 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского четыре снайперские винтовки Ruger в калибре 0.338 LM. Об этом волонтеры сообщили на своих страницах в Facebook .
Украинские военные. Фото: Facebook Юрия Голыка
По словам Александра Карпюка, военные получили полный комплект оружия, куда входят глушители, прицелы, дальномеры, чистящие средства.
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Юрий Голик в свою очередь добавил, что переданное оружие теперь официально находится на балансе военной бригады. Это весомый сдвиг бюрократических норм, который удалось преодолеть.
Отметим, это не первый совместный проект с помощью разных подразделений от волонтеров. На своих аккаунтах Facebook Юрий Голик и Александр Карпюк регулярно отчитываются об оружии или БПЛА, поставляемых военным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о подготовке снайперов Добровольческого подразделения "Хартия".
Также "Комментарии" писали, что аэроразведка и артиллерия уничтожают врага в окрестностях Бахмута.
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