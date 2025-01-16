"Снайпер ГУР МОУ расстрелял пару пенсионеров под Покровском": что известно

Российские Telegram-каналы распространяют видео, на котором якобы снайпер Главного управления разведки Минобороны Украины расстрелял пару пенсионеров под Покровском. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Скриншот из видео ГУР МОУ

На самом же деле фейкеры выдали за "пару пенсионеров" российских военных, ликвидированных украинским снайпером.

На обнародованном официальными ресурсами ГУР МОУ видео зафиксирован человек в камуфляже, который несет в левой руке бутылку с водой, а в правой – автомат.

Фейки по этой теме кремлевские ресурсы синхронно распространяют по меньшей мере с начала января.

За первую половину месяца только в Telegram были обнаружены десятки фейков (более 600 сообщений) об "убийствах" гражданских, пленных и раненых "украинскими боевиками".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты разгоняют информацию, якобы военная разведка Украины предлагала миллион долларов оккупантам, чтобы они покинули Горловку.

"Военная разведка Украины предлагала $1 млн российским военным за то, чтобы они покинули Горловку". Такой бред сообщили в ФСБ РФ пропагандистам из ТАСС и Риа-новости.

Там отмечают, что военная разведка Украины якобы обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в Горловке у так называемой "ДНР", контрразведка "сорвала эти планы", сообщили в ФСБ РФ.

Пропагандисты отмечают, что оккупанты даже успели получить аванс от ГУР Украины в размере $100 тыс., а в ходе проведения оперативных мероприятий раскрыты районы сосредоточения частей ВСУ.

"В результате российские военные нанесли удары по выявленным маршрутам украинских войск, те понесли серьезные потери. Полученные деньги же направлены на закупку материально-технических средств в пользу участвующих в СВО подразделений, подчеркнули в ФСБ", — пишут пропагандисты.