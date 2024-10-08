Снайдер предупредил страны Запада: что нужно сделать в случае заключения перемирия между Украиной и РФ

Профессор Йельского университета и историк Тимоти Снайдер в интервью NV высказался в пользу максимальной поставки оружия Украине, особенно в случае перемирия с Россией.

Тимоти Снайдер

"Ошибка полагать, что переговоры или возможность переговоров являются поводом для прекращения вооружения Украины. Думаю, что все наоборот: если вы хотите, чтобы Украина была в состоянии вести переговоры, вы должны пытаться помочь ей победить. Потому что россияне, скорее всего, согласятся на что-нибудь, если Путин лично сочтет, что для него все ухудшится, тогда они могут на что-то согласиться", — заявил Снайдер.

Историк также подчеркнул, что прекращение войны или перемирия не будут означать конца российской агрессии. Он подчеркнул, что в случае перемирия Россия воспользуется этим для подготовки новых атак на Украину.

Снайдер отметил, что украинские военные отлично понимают эту угрозу, и он хотел бы, чтобы это лучше осознавали также в Западных странах.

"Итак, если будет перемирие, то мы должны просто наводить Украину оружием, это единственный способ уменьшить вероятность того, что Россия продлит вторжение через 18 месяцев или два года", — подытожил историк.

При этом известно, что в сентябрьской редакционной статье Bloomberg отмечалось, что перемирие может только укрепить позиции российского диктатора Владимира Путина и ослабить Украину. В Bloomberg также предупредили, что Путин, вероятно, использует такое перемирие для подготовки новых атак, как это было после его вторжения в Украину в 2014 году. Издание также предостерегает, что перемирие может подорвать международную поддержку Украины, что еще больше усложнит ее оборону.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США решили вывести Украину на переговоры с РФ в слабой позиции.



