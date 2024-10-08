Снайдер предупредил страны Запада: что нужно сделать в случае заключения перемирия между Украиной и РФ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Профессор Йельского университета и историк Тимоти Снайдер в интервью NV высказался в пользу максимальной поставки оружия Украине, особенно в случае перемирия с Россией.
Тимоти Снайдер
Историк также подчеркнул, что прекращение войны или перемирия не будут означать конца российской агрессии. Он подчеркнул, что в случае перемирия Россия воспользуется этим для подготовки новых атак на Украину.
Снайдер отметил, что украинские военные отлично понимают эту угрозу, и он хотел бы, чтобы это лучше осознавали также в Западных странах.
При этом известно, что в сентябрьской редакционной статье Bloomberg отмечалось, что перемирие может только укрепить позиции российского диктатора Владимира Путина и ослабить Украину. В Bloomberg также предупредили, что Путин, вероятно, использует такое перемирие для подготовки новых атак, как это было после его вторжения в Украину в 2014 году. Издание также предостерегает, что перемирие может подорвать международную поддержку Украины, что еще больше усложнит ее оборону.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США решили вывести Украину на переговоры с РФ в слабой позиции.
Новости