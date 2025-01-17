logo

BTC/USD

102243.36

ETH/USD

3418.49

LTC/USD

137.74

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Снаряжено 22 ракеты: сколько кораблей РФ в морях
commentss НОВОСТИ Все новости

Снаряжено 22 ракеты: сколько кораблей РФ в морях

оккупанты провели ротацию своих кораблей

сегодня, 13:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Враг завел в пункты базирования в Черном море все корабли. Впрочем, флот РФ присутствует в акватории Средиземного моря, а вот в Азовском море кораблей нет. Следует помнить, что ситуация может измениться всего за несколько часов. Именно столько времени нужно оккупантам, чтобы вывести на боевое дежурство снаряженный ракетоноситель. Сколько кораблей РФ на дежурстве в морях сообщают военно-морские силы ВС Украины.

Снаряжено 22 ракеты: сколько кораблей РФ в морях

Ракетоноситель. Фото из открытых источников

Сколько кораблей РФ на дежурстве в морях

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет

  • "Калибр", общим залпом до 22 ракет.

Ситуация в Черном море

Спецподразделение Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины, известное как "Group 13", выполнило успешную операцию уничтожения патрульного корабля российского Черноморского флота под названием "Сергей Котов". В ГУР показали момент попадания по кораблю.

Украинские военные с первого дня войны наносят удары по российским кораблям. Конечно в памяти у людей остается флагман "Москва", символически пошедший ко дну. В общем, уже было уничтожено 13 российских кораблей и "ранены" еще 22. Военные обнародовали карту , где именно россияне получили попадание.

Напомним, Главное управление разведки, взаимодействуя со всеми ветвями Сил безопасности и обороны Украины, успешно уничтожило большой десантный корабль под названием "Цезарь Куников" Черноморского флота России. Миссию провели военнослужащие спецподразделения "Группа 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ситуация в Азово-Черноморском регионе остается стабильной благодаря действиям сил обороны Украины. Оккупанты вынуждены держать корабли-ракетоносители на безопасном расстоянии от украинских берегов, в частности, вблизи Новороссийска и Туапсе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1016216407212608&set=a.292820822885507&locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости