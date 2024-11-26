Сможет ли враг окружить и захватить Запорожье: генерал дал четкий ответ

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что у российских войск пока нет ресурсов для захвата Запорожья, несмотря на то, что это направление является для них стратегически важным. Об этом он рассказал в эфире канала NTA.

Запорожье

По словам Маломужа, Запорожье привлекает внимание окупантов через промышленные мощности и важные логистические пути, в частности железные дороги, которые используются для транспортировки сил и средств в Запорожскую, Херсонскую области и Крым. Однако, несмотря на угрозу, у российской армии нет достаточных возможностей для штурма города.

Эксперт сообщил, что на отдаленных подступах в Запорожье сосредоточена группировка противника численностью 30-40 тысяч человек. При этом российские военные не сформированы в единую ударную силу, что делает их действия менее эффективными.

"На данный момент я не вижу готовности РФ к стратегическому наступлению на Запорожье, хотя подготовка к возможным атакам остается актуальной", — пояснил генерал.

Маломуж отметил важность создания мощных оборонительных укреплений вокруг Запорожья, таких как на Харьковщине, Днепропетровщине и вокруг Киева. Он считает, что многоярусные бетонные постройки смогут значительно усложнить действия врага.

"Я считаю, что Запорожье враг не возьмет. Это, например, не Угледар или другой небольшой город, расположенный близко от фронта. Запорожье – это огромный мегаполис, с огромными возможностями и, тем более, имеем там достаточно серьезные силы. Думаю, враг не сумеет там организовать даже тактических наступательных операций, тем более — стратегических из окружения, увлечения", — резюмировал Маломуж.

Он также отметил, что основными целями российской армии остаются Курахово, Покровск, Часов Яр, районы Харьковщины, в частности вблизи Купянска, и Курское направление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российская группировка "Днепр" на Запорожском направлении насчитывает около 90 тысяч военных и имеет бесперебойную логистику, в том числе благодаря железнодорожному сообщению вдоль северного побережья Азовского моря.



