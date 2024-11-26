Сможет ли враг окружить и захватить Запорожье: генерал дал четкий ответ

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Ткачик Олеся
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что у российских войск пока нет ресурсов для захвата Запорожья, несмотря на то, что это направление является для них стратегически важным. Об этом он рассказал в эфире канала NTA.
Запорожье
По словам Маломужа, Запорожье привлекает внимание окупантов через промышленные мощности и важные логистические пути, в частности железные дороги, которые используются для транспортировки сил и средств в Запорожскую, Херсонскую области и Крым. Однако, несмотря на угрозу, у российской армии нет достаточных возможностей для штурма города.
Эксперт сообщил, что на отдаленных подступах в Запорожье сосредоточена группировка противника численностью 30-40 тысяч человек. При этом российские военные не сформированы в единую ударную силу, что делает их действия менее эффективными.
Маломуж отметил важность создания мощных оборонительных укреплений вокруг Запорожья, таких как на Харьковщине, Днепропетровщине и вокруг Киева. Он считает, что многоярусные бетонные постройки смогут значительно усложнить действия врага.
Он также отметил, что основными целями российской армии остаются Курахово, Покровск, Часов Яр, районы Харьковщины, в частности вблизи Купянска, и Курское направление.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российская группировка "Днепр" на Запорожском направлении насчитывает около 90 тысяч военных и имеет бесперебойную логистику, в том числе благодаря железнодорожному сообщению вдоль северного побережья Азовского моря.
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