Украина никогда не признает потерю территорий, однако, чтобы страна могла выжить, необходимо остановить войну, заявил военный Денис Ярославский.

Война в Украине

"По моему мнению, план победы президента не соответствует реалиям, однако он впервые дал понять нашим партнерам, что единственной гарантией безопасности есть сила. Эту силу могут придать нам либо союзники, либо мы восстановим то, что потеряли при предыдущих президентах – ядерный арсенал. При этом все должны понимать, что ядерное оружие не поможет нам уволить временно утраченное, но поможет не потерять больше!" – отметил военный.

При этом, по его словам, учитывая текущую ситуацию на фронте, Украина вряд ли сможет военным путем вернуть утраченные территории.

"В лучшем случае мы сможем удержать то, что сейчас имеем. Мы должны быть реалистами и, прежде всего, остановить войну. Иначе ни страна, ни украинцы не выдержат", – отметил военный.

По его мнению, все, что Украина потеряла, она сможет вернуть через некоторое время, как, например, Азербайджан вернул Нагорный Карабах.

"Возможно, это займет десять, а возможно, и тридцать лет. Но для этого мы должны еще измениться сами, стать монолитом как в начале войны и преодолеть врага внутри страны. Сейчас самое важное – остановить смерть и вернуть жизнь в наши города и села", – отметил военный.

При этом он добавил, что мы могли вообще потерять страну, впрочем, украинцы в начале полномасштабного вторжения объединились и смогли удержать страну.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пока нет признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов начать переговоры для завершения войны против Украины.



