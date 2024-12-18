Сможет ли Украина вернуть оккупированные территории: что говорит Зеленский

Россия продолжает наступление на Востоке Украины, захватывая новые территории. Президент Владимир Зеленский оценил перспективы освобождения оккупированных земель и возвращения к границам, которые были в 1991 году.

Владимир Зеленский

По словам главы Украины, сейчас под российской оккупацией находятся части пяти украинских областей, а также Крым. В интервью французскому изданию Le Parisien Зеленский рассказал о стратегии Украины по возвращению утраченных территорий.

Президент признал, что де-факто эти территории находятся под контролем российских захватчиков.

"У нас нет сил, чтобы вернуть их", – признал Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, Украина рассчитывает на дипломатическое давление международного сообщества, которое должно заставить Кремль согласиться на переговоры. Зеленский также подчеркнул, что для достижения этой цели нужна решительная позиция Запада.

"Нам нужны сильная Америка и сильная Европа, чтобы оказывать давление на Путина и остановить эту войну", – подчеркнул президент.

При этом известно, что ранее Зеленский категорически исключил возможность окончательного отказа от Донбасса и Крыма, отметив, что этого не разрешает Конституция Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский выразил удивление слабой реакцией западных стран на агрессию России, в частности, в начале полномасштабного вторжения, когда Украине не оказали достаточного количества оружия. По его мнению, страх перед Россией дает кремлевскому диктатору чувство безнаказанности. По его словам, Украине нужны сильные США и Европа, чтобы давить на Путина и заставить его прекратить войну. Он подчеркнул, что Украина пока не находится в слишком слабой позиции, впрочем, еще не достигла той силы, которая позволила бы начать переговоры с РФ.



