logo

BTC/USD

100024.36

ETH/USD

3585.49

LTC/USD

106.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сможет ли Украина вернуть оккупированные территории: что говорит Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Сможет ли Украина вернуть оккупированные территории: что говорит Зеленский

По состоянию на сегодняшний день РФ контролирует территории в 5 областях и Крым

18 декабря 2024, 12:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россия продолжает наступление на Востоке Украины, захватывая новые территории. Президент Владимир Зеленский оценил перспективы освобождения оккупированных земель и возвращения к границам, которые были в 1991 году.

Сможет ли Украина вернуть оккупированные территории: что говорит Зеленский

Владимир Зеленский

По словам главы Украины, сейчас под российской оккупацией находятся части пяти украинских областей, а также Крым. В интервью французскому изданию Le Parisien Зеленский рассказал о стратегии Украины по возвращению утраченных территорий.

Президент признал, что де-факто эти территории находятся под контролем российских захватчиков.

"У нас нет сил, чтобы вернуть их", – признал Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, Украина рассчитывает на дипломатическое давление международного сообщества, которое должно заставить Кремль согласиться на переговоры. Зеленский также подчеркнул, что для достижения этой цели нужна решительная позиция Запада.

"Нам нужны сильная Америка и сильная Европа, чтобы оказывать давление на Путина и остановить эту войну", – подчеркнул президент.

При этом известно, что ранее Зеленский категорически исключил возможность окончательного отказа от Донбасса и Крыма, отметив, что этого не разрешает Конституция Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский выразил удивление слабой реакцией западных стран на агрессию России, в частности, в начале полномасштабного вторжения, когда Украине не оказали достаточного количества оружия. По его мнению, страх перед Россией дает кремлевскому диктатору чувство безнаказанности. По его словам, Украине нужны сильные США и Европа, чтобы давить на Путина и заставить его прекратить войну. Он подчеркнул, что Украина пока не находится в слишком слабой позиции, впрочем, еще не достигла той силы, которая позволила бы начать переговоры с РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.leparisien.fr/international/il-faut-remettre-poutine-a-sa-place-volodymyr-zelensky-face-a-nos-lecteurs-17-12-2024-VHGEU2NPCBGJ3NQKSXOTQM2TFQ.php
Теги:

Новости

Все новости