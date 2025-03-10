Сможет ли Украина самостоятельно воевать, если США не восстановят помощь: прогнозы экспертов

После того, как США остановили военную помощь Украине, внутреннее производство оружия стало важной темой. Теперь оно рассматривается не только как дополнение к западной военной технике, но и как ключевой элемент в арсенале украинских войск. Об этом пишет The Times.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Так, спустя всего несколько часов после решения Белого дома премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что внутреннее производство оружия увеличилось в 35 раз за последние три года.

"Мы уже производим треть необходимого нам оружия, и наша цель – достичь 50 процентов", – написал он в Telegram.

Эксминистр обороны Андрей Загороднюк подчеркнул, что в начале войны производство оружия началось в гаражах и частных домах, а также на маленьких заводах.

"В 2024 году военная промышленность вышла за пределы возможностей правительства по закупкам. Теперь ее мощности превышают покупательские возможности в два-три раза. Это помогло остановить россиян на фоне постоянного дефицита западного оружия. Несколько компаний уже достигли мирового уровня", — сказал он.

Экс-министр обороны Алексей Резников акцентировал, что хотя европейское и американское оружие все еще имеет огромное значение, сегодня Украина должна сосредоточиться на привлечении инвестиций в собственное производство вооружений.

"У нас есть своя Кремниевая долина. По всей стране в гаражах работают талантливые инженеры и исследователи, которые создают то, чего еще никто не делал. Самая большая военная лаборатория на планете — это Украина, вторая — Израиль. Поэтому инвестиции в украинскую оборону — это лучшее вложение в европейскую безопасность".

Резников также считает, что инновации в украинском производстве уменьшают значение прекращения военной поддержки США, и, по его словам, это вряд ли окажет серьезное влияние на ситуацию на фронте.

"Война через три года выглядит совсем по-другому... Пехота редко встречается на поле боя. Сегодня прорыв линий россиян маловероятен. Если они попытаются направить колонну танков, как это было в феврале 2022 года, их уничтожат беспилотники", — отметил он.

Однако всеобщая потеря поддержки США все же станет серьезным вызовом, как заметил Загороднюк.

"Хотя дроны изменили правила игры, они все еще не могут заменить большие ракеты, противовоздушную оборону, разведку и пилотируемую авиацию во многих ситуациях", — добавил он.

Портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют возобновлять поставки помощи Украине, пока президент Владимир Зеленский не уйдет в отставку. Об этом пишет издание BILD.