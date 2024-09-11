Сможет ли Украина победить РФ без помощи США: Зеленский встревожил болезненной правдой

Президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции, что он оптимистично настроен по предоставлению американцами разрешения бить их оружием по территории России и намерен по этому поводу переговорить с президентом США Джо Байденом. Впрочем, как подчеркнул глава Украины, к сожалению, результат переговоров не зависит от его оптимизма, пишет Интерфакс.

Владимир Зеленский

"Это зависит от их оптимизма... Для нас это очень важно сейчас... В любом случае, я рассчитываю на диалог с президентом Байденом в этом месяце", — сказал Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что Украина поддерживает постоянный диалог с США. По его словам, такой диалог важен для нашей страны. При этом Зеленский подчеркнул, что Штаты действительно оказывают Украине наибольшую финансовую и военную поддержку.

"Поэтому мы рассчитываем на это, действительно мы не сможем победить без этого", — добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, 11 сентября не будет объявлено о решении Британии и США предоставить Украине возможность избивать их оружием по РФ. По мнению экспертов, вполне вероятно, что эту новость нам будут представлять ограниченными порциями и поэтапно. Так сказать растянут удовольствие на время. Поначалу могут сказать, что решение будет принято в ближайшее время, но без конкретики. На втором этапе президент США и премьер-министр Великобритании могут сказать, что Украина получает разрешение избивать по территории РФ британскими дальнобойными ракетами. Ну а о подобном использовании американских дальнобойных ракет, но по четко определенным и согласованным с США целям, может быть заявлено во время встречи президентов США и Украины в Соединенных Штатах во второй половине сентября.



