Сможет ли Трамп остановить войну в Украине
Сможет ли Трамп остановить войну в Украине

Der Spiegel вынес на обложку вопрос: способен ли Дональд Трамп остановить войну в Украине

22 августа 2025, 18:02
Автор:
Ткачова Марія

Немецкий журнал Der Spiegel посвятил центральный материал последнего выпуска теме будущего мира в Украине. Издание рассматривает Дональда Трампа как нового игрока в роли "миротворца", от которого сейчас будет в значительной степени зависеть дальнейшее развитие событий.

Сможет ли Трамп остановить войну в Украине

Война в Украине

Европейские лидеры пытаются наладить диалог с президентом США, однако, по оценке журналистов, Владимир Путин пока не демонстрирует готовность к прекращению войны. Ключевым фактором остается вопрос гарантий безопасности Киева после возможного соглашения.

Der Spiegel отмечает, что Трамп за последние три года добился большего прогресса в теме мирных договоренностей, чем вся объединенная европейская политическая элита. В то же время перед Западом стоит дилемма: приведет ли его план к признанию Украиной части территориальных потерь в обмен на надежную защиту и возможность развития, или же Вашингтон попытается навязать "пустое соглашение", которое лишь ослабит Киев и сделает его еще более уязвимым для Кремля.

Отдельно подчеркивается риск того, что такой сценарий может поставить под угрозу единство трансатлантического альянса и стать причиной серьезного разрыва в отношениях между США и Европой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по информации журналиста Юрия Бутусова, в российских войсках разразился громкий скандал. Командира 83 десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова задержали за организацию фиктивных выплат якобы за боевые ранения и отпуска своих подчиненных.
Вместе с ним задержан начальник отдела специальных операций бригады Константин Фролов. Его долгое время российские медиа показывали как "героя": он получил четыре боевых ордена, прославлялся как командир "самой результативной снайперской группы" и как "спасший ребенка" человек. Фролову приписывали даже четыре ранения, за которые он получил большие выплаты.



Источник: https://www.spiegel.de/ausland/donald-trump-und-der-ukraine-krieg-kann-ausgerechnet-er-frieden-bringen-a-9e3ab0eb-4eb4-4f26-b4ea-bde50694885c?context=issue
