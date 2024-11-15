logo

BTC/USD

89664.66

ETH/USD

3034.51

LTC/USD

82.84

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сможет ли Трамп быстро завершить войну: Зеленский дал неожиданный ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сможет ли Трамп быстро завершить войну: Зеленский дал неожиданный ответ

Зеленский выразил надежду, что Трамп, как и обещал, сможет быстро завершить войну в Украине

сегодня, 17:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о налаживании конструктивного диалога с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, политика новой американской администрации может способствовать более быстрому завершению войны. Об этом он рассказал в интервью Украинскому радио.

Сможет ли Трамп быстро завершить войну: Зеленский дал неожиданный ответ

Зеленский и Трамп

Зеленский отметил, что украинская сторона смогла четко донести свое видение мира.

"Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", – подчеркнул президент.

Также он исключил возможность того, что Трамп может давить на Украину для переговоров с Россией.

"Мы – независимая страна. И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", – заявил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что достижение мира должно быть справедливым, чтобы украинцы не чувствовали, что жертвы, которые они понесли, были тщетны.

Кроме того, Зеленский убежден, что новая администрация США выполнит обещания, данные американскому обществу, и это может ускорить завершение войны.

"Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это очень важно", — отметил Зеленский.

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал скорейшее завершение войны в Украине, хотя деталей своих планов пока не раскрывал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не просто сократит помощь Украине, а полностью прекратит ее оказание, считает Евгений Дикий. По его мнению, Трамп — серьезная проблема для Украины, но не катастрофа. Дикий подчеркнул, что Украина использует не только американское оружие, но также получает помощь от европейских партнеров и имеет собственное производство.






Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/881015-zelenskij-z-administracieu-trampa-vijna-zaversitsa-svidse/
Теги:

Новости

Все новости