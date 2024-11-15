Сможет ли Трамп быстро завершить войну: Зеленский дал неожиданный ответ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о налаживании конструктивного диалога с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, политика новой американской администрации может способствовать более быстрому завершению войны. Об этом он рассказал в интервью Украинскому радио.

Зеленский и Трамп

Зеленский отметил, что украинская сторона смогла четко донести свое видение мира.

"Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", – подчеркнул президент.

Также он исключил возможность того, что Трамп может давить на Украину для переговоров с Россией.

"Мы – независимая страна. И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", – заявил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что достижение мира должно быть справедливым, чтобы украинцы не чувствовали, что жертвы, которые они понесли, были тщетны.

Кроме того, Зеленский убежден, что новая администрация США выполнит обещания, данные американскому обществу, и это может ускорить завершение войны.

"Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это очень важно", — отметил Зеленский.

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал скорейшее завершение войны в Украине, хотя деталей своих планов пока не раскрывал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не просто сократит помощь Украине, а полностью прекратит ее оказание, считает Евгений Дикий. По его мнению, Трамп — серьезная проблема для Украины, но не катастрофа. Дикий подчеркнул, что Украина использует не только американское оружие, но также получает помощь от европейских партнеров и имеет собственное производство.







