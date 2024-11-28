Сможет ли Россия "выключить" Украину: к чему следует готовиться

Россия имеет достаточно ракет для 2-3 массированных ударов, однако нанести полный блекаут в Украине ей не удастся, заявил Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, во время эфира на телеканале Эспрессо.

Ракетный удар

По его словам, последний массированный ракетный удар РФ произошел 26 августа, а последующие произошли уже осенью. С лета русская армия накапливала арсенал, делая ставку на крылатые ракеты Х-101. Эти ракеты постоянно совершенствуют и запускают на низких высотах, что затрудняет их перехват. Именно такая ракета, отмечает эксперт, попала в детскую больницу "Охматдет".

"Соответственно я не думаю, что могут быть прямые такие массированные атаки, которые мы видели в августе, которые мы видели в ноябре", — добавил он.

По словам Жмайла, захватчики продолжат производить дроны и ракеты. Однако эксперт отмечает, что погрузить Украину и полный блекаут враг не сможет. В то же время, он прогнозирует тяжелую зиму для украинцев.

При этом эксперт убежден, что, несмотря на усилия агрессора, Украина готова к тяжелой зиме. Россия пытается производить десятки ракет Х-101 и удвоить темпы изготовления дронов-камикадзе "Шахед", перевыполняя предыдущие планы. Однако, по словам эксперта, уничтожить энергосистему Украины им не удастся.

"Для того чтобы поддерживать вот такое постоянное давление и напряжение, чтобы звучали воздушные тревоги, то однозначно россияне будут пытаться этого стремиться. У них где-то есть запаса прочности на 2-3 массированные атаки, соответственно они могут производить тех же ракет Х десятки, на К сожалению, десятки единиц. Они пытаются производить "шахеды" и где-то удваивают, раньше выполняют свои планы. однозначно зима для нас будет тяжелой, но сказать, что россиянам удастся погрузить нас в полный блекаут, такого точно не будет", — подытожил Жмайло.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам Зеленского, в нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики, подчеркнул президент.



