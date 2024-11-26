Сможет ли РФ выбить ВСУ из Курщины до конца года: как мы пытаемся перехитрить врага

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Кравцев Сергей
На территории Курской области РФ ВСУ продолжают свою операцию, несмотря на то, что россияне лишь усугубляют контрнаступление. Сможет ли РФ выбить ВСУ из Курщины до конца года? Почему ВСУ используют на Курщине тактику, схожую с партизанской? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире канала "Эспрессо" отметил, что ситуация в Курщине остается тяжелой.
По его словам, несмотря на то, что российские оккупанты смогли вернуть контроль над частью Курщины, украинские войска продолжают удерживать значительную территорию РФ.
Эксперт добавил, что на этом направлении захватчики применяют тактику почти не останавливающихся мясных штурмов. Кроме того, они пытаются прорвать оборону ВСУ с помощью механизированных штурмов.
Аналитик отметил, что в Курской области боевые действия ведут одни из лучших украинских подразделений, использующих западную технику. Кроме того, со стороны РФ во время боевых действий по полной не заработали северокорейские войска.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире канала "Киев24" отметил, что на Курщине ВСУ ведут войну, схожую по тактике с действиями партизанских отрядов, и благодаря этому противостоят превосходящему по численности врагу в 10 раз и контролируют немалую территорию.
По словам эксперта, мы ведем оборону не позиционным способом. Есть несколько видов обороны. Оборона может быть не только позиционной, как это, например, на Покровском направлении Донбасса, когда мы держим позиции в определенных фортификациях и если приходится отходить, то отходим на новые позиции. Кроме таковой, есть еще маневренная, мобильная, точечная оборона, то есть оборона, не предполагающая четкой линии разграничения. Делается для того, чтобы нанести максимальный вред врагу, перемещаясь, избегая лобных столкновений с превосходящими силами. В Курщине именно таким образом ВСУ и действуют.
Эксперт объясняет, что динамичная ситуация заключается в том, что мы перемещаемся и избегаем боевых столкновений, но заставляем врага держать там большое количество своих сил.
По его убеждению, россияне вряд ли смогут выполнить приказ главы Кремля Владимира Путина отбить Курщину до 20 января 2025 г., если не увеличат там свои силы.
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