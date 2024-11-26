Сможет ли РФ выбить ВСУ из Курщины до конца года: как мы пытаемся перехитрить врага

На территории Курской области РФ ВСУ продолжают свою операцию, несмотря на то, что россияне лишь усугубляют контрнаступление. Сможет ли РФ выбить ВСУ из Курщины до конца года? Почему ВСУ используют на Курщине тактику, схожую с партизанской? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Сейчас Силы обороны контролируют территорию площадью более 600-700 кв.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире канала "Эспрессо" отметил, что ситуация в Курщине остается тяжелой.

"Впрочем, хочу сказать очень неприятные вещи, но содержание части территории Курской области более приоритетно, чем содержание территорий Кураховского плацдарма и даже Луганской и Донецкой областей. Поскольку именно содержание территории Курской области показывает слабость России, не смотря на геополитическую арену. Именно благодаря этим событиям на саммите БРИКС россиянам не удалось сформировать альтернативу "Рамштайну", — отметил эксперт.

По его словам, несмотря на то, что российские оккупанты смогли вернуть контроль над частью Курщины, украинские войска продолжают удерживать значительную территорию РФ.

"Да, действительно, мы потеряли часть контролируемых территорий в Курской области. Однако это было еще несколько недель назад. Сейчас Силы обороны контролируют территорию площадью более 600-700 квадратных км. Соответственно, нашим войскам удалось подготовить выгодные оборонные рубежи. Враг продолжает давить. Ядром их наступательных сил есть воздушно-десантные войска, а также подразделения морской пехоты", — подчеркнул Жмайло.

Эксперт добавил, что на этом направлении захватчики применяют тактику почти не останавливающихся мясных штурмов. Кроме того, они пытаются прорвать оборону ВСУ с помощью механизированных штурмов.

"Силы обороны провели достаточно масштабную работу по минным заграждениям на территории Курщины. Поэтому техника россиян, которая пытается атаковать позиции ВСУ, подрывается на минах. Собственно, украинские подразделения также активно проходят территорию и противопехотными минами", — подчеркнул Жмайло.

Аналитик отметил, что в Курской области боевые действия ведут одни из лучших украинских подразделений, использующих западную технику. Кроме того, со стороны РФ во время боевых действий по полной не заработали северокорейские войска.

Мы ведем оборону не позиционным способом

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире канала "Киев24" отметил, что на Курщине ВСУ ведут войну, схожую по тактике с действиями партизанских отрядов, и благодаря этому противостоят превосходящему по численности врагу в 10 раз и контролируют немалую территорию.

По словам эксперта, мы ведем оборону не позиционным способом. Есть несколько видов обороны. Оборона может быть не только позиционной, как это, например, на Покровском направлении Донбасса, когда мы держим позиции в определенных фортификациях и если приходится отходить, то отходим на новые позиции. Кроме таковой, есть еще маневренная, мобильная, точечная оборона, то есть оборона, не предполагающая четкой линии разграничения. Делается для того, чтобы нанести максимальный вред врагу, перемещаясь, избегая лобных столкновений с превосходящими силами. В Курщине именно таким образом ВСУ и действуют.

Эксперт объясняет, что динамичная ситуация заключается в том, что мы перемещаемся и избегаем боевых столкновений, но заставляем врага держать там большое количество своих сил.

"Враг пытается вступить в бой с нашими подразделениями, потому что они преобладают численно – там от 3 до 10 раз. Это бессмыслица вступать в бой где-то в поле, или в лесу, не имея фортификаций, с врагом, который в 10 раз тебя преобладает. Поэтому мы избегаем. Это можно условно сравнить, скорее, с партизанской войной… Это не партизанская война, это просто тактика схожа с действиями партизанских отрядов", – сказал эксперт.

По его убеждению, россияне вряд ли смогут выполнить приказ главы Кремля Владимира Путина отбить Курщину до 20 января 2025 г., если не увеличат там свои силы.

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