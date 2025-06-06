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Сможет ли РФ восстановить хотя бы один самолет после "Паутины": какие шансы у россиян защититься

По данным США, удалось уничтожить 10 российских самолетов

сегодня, 09:20
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Кравцев Сергей

Мир продолжает обсуждать спецоперацию Украины под названием "Паутина", ведь настолько сильного удара россияне еще не ощущали. Сможет ли РФ восстановить хотя бы один самолет после "Паутины"? Реально ли Москве защитить свою авиацию от украинских дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Сможет ли РФ восстановить хотя бы один самолет после "Паутины": какие шансы у россиян защититься

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

Ни один из поврежденных самолетов россияне не в состоянии восстановить

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона заявил, что Россия не сможет восстановить ни один из самолетов, поврежденных во время спецоперации "Паутина". Все упирается в то, что Москва не имеет возможности восстановления таких самолетов, потому что это технологии середины прошлого века, а уничтожение А-50 — "ослепит" врага на фронте.

Эксперт констатировал, что "эти самолеты не могут быть восстановлены – ни один из них". 

Полковник пояснил, что проблема для россиян заключается в том, что они потеряли возможность восстанавливать такие самолеты, у них нет мощности для того, чтобы создавать что-то подобное.

"Если говорить об А-50, то их в целом осталось меньше десятка — те, что могут летать, а другие самолеты могут только использовать в качестве доноров... А-50... работают в интересах фронтовой авиации. Поэтому уничтожение каждой такой единицы ослепляет противника и уменьшает эффективность использования авиации на поле боя, а это играет нам на пользу", — подчеркнул эксперт.

Россияне уже попытались защитить свою авиацию шинами от автомобилей

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Радио NV" заявил, что единственный вариант для России защитить свою авиацию от украинских дронов – это построить для каждого самолета ангар.

"Но вопрос построения этих ангаров. Эти самолеты огромные. Десятки штук на аэродроме находится. И это сделать практически нереально. Они даже не могут это сделать полноценно для тактической авиации. На том же "Миллерово", где они обычно просто самолеты поднимают в воздух. А скрыть в ангарах они их не могут", — сказал Нарожный.

Он также акцентировал, что россияне уже попытались защитить свою авиацию шинами от автомобилей. По мнению эксперта, такой метод не станет панацеей и не спасет российские самолеты при новых ударах Украины.

"Даже дрон с кумулятивным боеприпасом. Есть небольшая вероятность, что оно может в сторону отбить. Но это маловероятно. Это если с большого расстояния, то возможно он как-то защитит. От обломков, которыми обычно начинены такие дроны, оно не защитит. В любом случае это надо всю площадь закрывать. Но обломок пробьет эту шину и дальше оно пойдет в самолет. Поэтому это какая-то глупая идея местного офицера. Который придумал, что этим надо заниматься", — прокомментировал Нарожный.

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