Сможет ли РФ восстановить хотя бы один самолет после "Паутины": какие шансы у россиян защититься

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Кравцев Сергей
Мир продолжает обсуждать спецоперацию Украины под названием "Паутина", ведь настолько сильного удара россияне еще не ощущали. Сможет ли РФ восстановить хотя бы один самолет после "Паутины"? Реально ли Москве защитить свою авиацию от украинских дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Авиация РФ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона заявил, что Россия не сможет восстановить ни один из самолетов, поврежденных во время спецоперации "Паутина". Все упирается в то, что Москва не имеет возможности восстановления таких самолетов, потому что это технологии середины прошлого века, а уничтожение А-50 — "ослепит" врага на фронте.
Эксперт констатировал, что "эти самолеты не могут быть восстановлены – ни один из них".
Полковник пояснил, что проблема для россиян заключается в том, что они потеряли возможность восстанавливать такие самолеты, у них нет мощности для того, чтобы создавать что-то подобное.
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Радио NV" заявил, что единственный вариант для России защитить свою авиацию от украинских дронов – это построить для каждого самолета ангар.
Он также акцентировал, что россияне уже попытались защитить свою авиацию шинами от автомобилей. По мнению эксперта, такой метод не станет панацеей и не спасет российские самолеты при новых ударах Украины.
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