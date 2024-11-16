Сможет ли РФ вернуть Курщину к инаугурации Трампа: на что рассчитывает Путин

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Кравцев Сергей
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram сообщил, что российские оккупационные войска возобновили наступательные действия Курской области. Армия РФ применяет технику, чтобы вытеснить ВСУ. Сможет ли РФ вернуть Курщину к инаугурации Трампа? О чем говорит приказ Путина как можно быстрее освободить Курщину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Евгений Дикий в интервью УНИАН рассказал, что сейчас ВСУ в Курщине чувствуют себя довольно уверенно.
При этом эксперт отметил, что оценки провала ВСУ или россиян в Курской области нужно очень осторожно воспринимать, потому что война на Курщине отличается от войны на Донбассе. Там нет сплошной линии фронта, там не окопная война, а та, которую мы уже успели подзабыть, то есть такая, как была в начале 2022 года в Киевской, Черниговской, Сумской.
Он добавил, что 20 января – не единственная дата, к которой Путин приказывал вернуть Курщину. В свое время диктатор ставил задачу вытеснить ВСУ до 1 сентября, потом это как-то сместилось на 1 октября, сейчас уже говорят о конце января.
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью "24 Каналу" отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается освободить Курскую область от ВСУ, ведь планирует "заморозить" военные действия до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Он отметил, что россияне активизировали штурмы на Курском направлении, но вытеснить ВСУ так и не смогли, при этом потери РФ достигают рекордных показателей.
По его прогнозам, украинские военные будут успешно пользоваться этим намерением врага и уничтожать россиян во время отчаянных штурмов. Да, сейчас благодаря средствам поражения действия до 40 километров ВСУ удается поражать львиную долю врага еще до непосредственного вступления в бои.
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