Сможет ли РФ вернуть Курщину к инаугурации Трампа: на что рассчитывает Путин

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram сообщил, что российские оккупационные войска возобновили наступательные действия Курской области. Армия РФ применяет технику, чтобы вытеснить ВСУ. Сможет ли РФ вернуть Курщину к инаугурации Трампа? О чем говорит приказ Путина как можно быстрее освободить Курщину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

На Курщине нет сплошной линии

Ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Евгений Дикий в интервью УНИАН рассказал, что сейчас ВСУ в Курщине чувствуют себя довольно уверенно.

При этом эксперт отметил, что оценки провала ВСУ или россиян в Курской области нужно очень осторожно воспринимать, потому что война на Курщине отличается от войны на Донбассе. Там нет сплошной линии фронта, там не окопная война, а та, которую мы уже успели подзабыть, то есть такая, как была в начале 2022 года в Киевской, Черниговской, Сумской.

"Это война в лесистой местности, где нет сплошной линии, а есть отдельные опорные пункты, и где стороны все время очень активно маневрируют. Это очень динамичная война, где стороны обходят друг друга, бьют по тылам, флангам. Именно такая война продолжается в Курщине. Поэтому время от времени появляются противоречивые данные о том, что то русские нас оттеснили и продвинулись, то, наоборот, мы их оттеснили и продвинулись. Очень часто бывает, что правда и первое, и второе, потому что на одном участке они продвинулись, а на другом мы совершили маневр и зашли по тылам, и там это происходит постоянно. То есть, в целом интенсивность боевых действий там очень высока, но они совсем не похожи на продолжающиеся на других участках фронта. Пока мы там себя уверенно чувствуем", — отметил эксперт.

Он добавил, что 20 января – не единственная дата, к которой Путин приказывал вернуть Курщину. В свое время диктатор ставил задачу вытеснить ВСУ до 1 сентября, потом это как-то сместилось на 1 октября, сейчас уже говорят о конце января.

Отчаянные штурмы будут фатально заканчиваться для россиян

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью "24 Каналу" отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается освободить Курскую область от ВСУ, ведь планирует "заморозить" военные действия до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что россияне активизировали штурмы на Курском направлении, но вытеснить ВСУ так и не смогли, при этом потери РФ достигают рекордных показателей.

"Путин делает ставку на заморозку военных действий с приходом на пост президента США Дональда Трампа. И сейчас пытается делать все, что возможно до сих пор. Для него во время заморозки пребывание украинских войск на Курщине будет похоже на смерть", — считает аналитик.

По его прогнозам, украинские военные будут успешно пользоваться этим намерением врага и уничтожать россиян во время отчаянных штурмов. Да, сейчас благодаря средствам поражения действия до 40 километров ВСУ удается поражать львиную долю врага еще до непосредственного вступления в бои.

"Ежедневно Генштаб сообщает о 2000 убитых россиянах, вот примерно половина из них минусируется на Курском направлении", – говорит Роман Свитан.

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