СНБО ответил на сообщения западных СМИ о якобы планах Путина захватить Одессу. В Совете национальной безопасности и обороны подчеркнули, что какие бы амбиции ни имел кремлевский диктатор, реализовать их ему не удастся, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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По его словам, утверждение о том, что Путин планирует оккупацию Одессы, — это очередная информационная манипуляция.

"Путин стремится к полному уничтожению Украины, но его желание — это еще не реальность. Рассказы о намерениях "захватить Одессу" — не имеют практического содержания. Его планы — бесполезны", — отметил Коваленко.

В то же время Украина, по словам чиновника, настроена на уничтожение режима Путина.

"Это главное. Помните: все зависит от нас", — подытожил он.

Напомним, что в статье Financial Times говорилось, что Россия не намерена останавливаться, а Одесса якобы является ее ключевой целью. По словам одного из западных чиновников, Путин рассматривает город как исторически "российский" и пытается лишить Украину доступа к морю.

Лидеры Европы предупреждают, что без существенного наращивания помощи Украина может потерять новые территории. Некоторые чиновники НАТО прогнозируют, что без увеличения поддержки Киев может добиться критического состояния уже осенью.

Несмотря на это, некоторые аналитики остаются осторожно оптимистичными — отмечают, что за последний год Россия продвинулась только на 0,25% украинской территории. Украинское преимущество в дронах также не позволяет Кремлю совершить масштабное наступление. Даже если Россия прорвет фронт, ей не хватает техники для укрепления успеха.

Один из дипломатов предположил, что даже известный своей улыбкой новый генсек НАТО Марк Рютте может утратить оптимизм до конца года.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что на севере Сумской области, в частности в районах Юнаковки, Яблоновки, Новомихайловки, Андреевки и Варачино, продолжается тактическое продвижение российских войск. Об этом в своем отчете сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, следящий за развитием событий на фронте.