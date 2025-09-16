Смогут утереть нос Путину: зачем в Польшу стягивают множество истребителей НАТО

В Польше собирают довольно много истребителей НАТО. Все это происходит неспроста: скоро они таки начнут сбивать российские дроны и ракеты над Украиной. Сначала – издалека, не залетая в украинское воздушное пространство, а потом время от времени будут и туда залетать. Такое мнение высказал блогер, журналист и политический обозреватель Иван Яковина.

Истребители F-16. Фото: из открытых источников

"Для натовцев тут три плюса: защитить себя и Украину, натренировать своих пилотов и безнаказанно утереть нос Путину. В Кремле такую угрозу воспринимают очень болезненно: Медведев сегодня грозился, что, сбивая дроны, НАТО начнет "войну против России". Но факт в том, что после запуска дронов и ракет у РФ нет никакой возможности отследить их дальнейшую судьбу. В Москве никогда не узнают, кто, что и чем сбил, и уж тем более – не докажут, что авиация НАТО им насолила. Это технически невозможно", – отметил обозреватель.

По его словам, поляки и прочие натовцы в подобной ситуации могут всегда заявить: "Нас там нет, мы ни при чем. Это украинцы сами все сбивают, а мы только наблюдаем и патрулируем".

Иван Яковина отмечает, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня ясно дал понять, что такая опция рассматривается.

"Думаю, негласно соответствующее решение уже принято, поскольку совсем не отвечать на запуск российских дронов в польское небо было бы чистым самоубийством для НАТО", – отметил журналист.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.