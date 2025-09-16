Смогут утереть нос Путину: зачем в Польшу стягивают множество истребителей НАТО

Рубрики
Кравцев Сергей
В Польше собирают довольно много истребителей НАТО. Все это происходит неспроста: скоро они таки начнут сбивать российские дроны и ракеты над Украиной. Сначала – издалека, не залетая в украинское воздушное пространство, а потом время от времени будут и туда залетать. Такое мнение высказал блогер, журналист и политический обозреватель Иван Яковина.
Истребители F-16. Фото: из открытых источников
По его словам, поляки и прочие натовцы в подобной ситуации могут всегда заявить: "Нас там нет, мы ни при чем. Это украинцы сами все сбивают, а мы только наблюдаем и патрулируем".
Иван Яковина отмечает, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня ясно дал понять, что такая опция рассматривается.
