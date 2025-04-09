Смогут ли россияне захватить Сумы и Харьков: появился ответ

Офицера ВСУ Дмитрия Лыховия удивили сообщение о том, что военные РФ начали наступление на Сумы и Харьков. При этом, по его словам, первоисточником информации является главка Александр Сырский. Впрочем, по его словам, речь не идет о чем-то совершенно новом.

Война в Украине

"Если не прибегать к манипуляциям и почитать первоисточник – интервью главкома Сырского, то даже без дополнительных знаний очевидно, что о принципиальных изменениях на фронте речь не идет. А об интенсивных боевых действиях на фронте каждый день и каждый вечер говорят и Генштаб, и президент", — отметил офицер.

При этом он обратил внимание на то, что Сырский сказал, что кардинально ситуация не изменилась, враг увеличил интенсивность наступлений по всем основным направлениям. Кроме того, он добавил, что совместные учения в Беларуси запланированы только на осень, и Украина учтет этот фактор.

"Противник за прошедшие несколько недель действительно успел усилить давление на Харьковском и Курском направлениях, в частности, в приграничье Сумщины. Фактически, это часть наступательных действий, которые рашисты начали еще в мае 2024 года. При этом ситуация остается стабильной. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонную операцию, а на некоторых участках (например, на границе с Белгородской областью РФ, и не только на границе) – предпринимают меры активной обороны и имеют успех", — отметил Лыховий

По его словам, захватнические планы врага не являются чем-то новым для Украины, о них свидетельствуют как ежедневные штурмовые действия на земле, так и постоянные варварские удары с воздуха.

"Гибнут гражданские, взрослые и дети. Но россияне уже не раз пугали нас наступлениями и намерениями взять что-нибудь "за три дня". А на самом деле они уже скоро полгода не способны взять Покровск, Мирноград, полностью захватить Торецк и Часов Яр. Что уж говорить о Сумах и Харькове, где у нас выставлена эшелонированная оборона, подготовлены фортификации, принимаются другие меры по противодействию оккупантам", — заявил Лыховий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о возможном новом наступлении с территории Беларуси.



