Смогут ли россияне после захвата Угледара развернуть масштабное наступление

Оборонная операция в Угледаре достигла своих целей, и противник не смог использовать город для масштабного наступления, рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Киев24.

Угледар

По его словам, Угледар был стратегически важной точкой обороны благодаря своему выгодному расположению на высоте и другим "географическим и техническим особенностям". Захват города не был приоритетом для врага, который рассматривал его как часть более широкого наступления по линии Угледар – Курахово – Покровск.

Тимочко говорит, что враг постарается двигаться вперед постепенно, в зависимости от ресурсов. Однако даже зайдя в Угледар, российским оккупантам не удалось развернуть масштабное наступление, как это было ранее в Авдеевке. Потому оборона Угледара выполнила свою задачу, подчеркнул эксперт.

Он отказался уточнить, на какие новые позиции отошли украинские силы, отметив, что это может быть использовано врагом. Тимочко также объяснил, что возможность ухода из Угледара была предусмотрена заранее, поэтому украинские войска были готовы к этому сценарию. По его словам, дальнейшая расстановка сил зависит от имеющихся у нас ресурсов, а также от того, насколько эффективно местные власти организовали третью линию фортификаций во взаимодействии с военными.

Тимочко подчеркнул важность сохранения информационной тишины в подобных ситуациях, приводя пример Авдеевки, где огласка в политических кругах нанесла ущерб военным операциям. Однако эта ситуация ничего не научила политиков, и они так же поступили с Угледаром и 72-й бригадой.

Эксперт также предупредил, что после захвата Угледара враг может планировать активизацию на Запорожском направлении, в частности в Старомайорском районе, или использовать эти силы для подкрепления в районе Покровска.

"Враг имеет свои замыслы планирования, у нас есть свои замыслы. Кто кого переиграет мы будем видеть в ближайшие моменты. Важно, чтобы сейчас, когда приковано внимание к Угледару, чтобы политики свои аппетиты и амбиции убавили и не мешали военным, не заставляли военных принимать политические вопросы для соглашения им. Потому что политики будоражат общество и таким образом оказывают давление на военных, заставляя их очень часто принимать решения, которые, возможно, для политиков и политически важны, но вредны для проведения организации наступающих боевых действий. ВСУ – лучший пример", — сказал Тимочко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в 72-й бригаде описали свой непростой выход из Угледара.



