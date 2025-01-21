Смогут ли оккупанты зайти в Днепропетровскую область: эксперт озвучил основное условие

По прогнозам экспертов Россия планирует достичь границ Днепропетровской области. Однако смогут ли они продвинуться дальше и захватить территории Днепропетровщины, а также, что для этого нужно сделать, рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Украинского Радио.

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Он пояснил, что фронт в Украине очень длинный, и враг не может совершать наступление по всем направлениям одновременно. Однако, если россияне сосредоточятся на конкретном участке, они могут добиться успеха в его прорыве.

"Однако если они выйдут на границу Днепропетровской области, дальше продвигаться будет очень сложно, поскольку в их тылу останется большая украинская группировка. Оккупанты вынуждены будут решать проблему со Славянско-Краматорской агломерацией, где сосредоточено огромное количество населения, а боевые действия в городских условиях будут очень тяжелыми", — отметил эксперт.

По мнению Нарожного, маловероятно, что Россия решится на наступление на Днепропетровщину, оставляя в тылу мощную украинскую группировку, которая может наносить удары и даже усиливать свои позиции на некоторых участках фронта.

Эксперт также подчеркнул, что без полной оккупации Донецкой области наступление окупантов в глубь страны будет чрезвычайно тяжелым.



Как писали "Комментарии", существует мнение о том, что Украина не может мобилизовать молодежь , потому что она "сразу погибнет" на поле боя. И именно поэтому страна вынуждена переводить военных из авиации в пехоту, и бусифицировать кого-либо на улицах, чтобы "насытить личным составом" воюющие бригады. При этом новые бригады будут создаваться позже, когда Запад даст для этого все необходимое оружие.