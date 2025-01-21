logo

BTC/USD

103553.38

ETH/USD

3285.95

LTC/USD

119.75

USD/UAH

42.50

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Смогут ли оккупанты зайти в Днепропетровскую область: эксперт озвучил основное условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Смогут ли оккупанты зайти в Днепропетровскую область: эксперт озвучил основное условие

Без полной оккупации Донецкой области наступление окупантов в глубь страны будет чрезвычайно тяжелым.

сегодня, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

По прогнозам экспертов Россия планирует достичь границ Днепропетровской области. Однако смогут ли они продвинуться дальше и захватить территории Днепропетровщины, а также, что для этого нужно сделать, рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Украинского Радио.

Смогут ли оккупанты зайти в Днепропетровскую область: эксперт озвучил основное условие

Фото: из открытых источников

Он пояснил, что фронт в Украине очень длинный, и враг не может совершать наступление по всем направлениям одновременно. Однако, если россияне сосредоточятся на конкретном участке, они могут добиться успеха в его прорыве.

"Однако если они выйдут на границу Днепропетровской области, дальше продвигаться будет очень сложно, поскольку в их тылу останется большая украинская группировка. Оккупанты вынуждены будут решать проблему со Славянско-Краматорской агломерацией, где сосредоточено огромное количество населения, а боевые действия в городских условиях будут очень тяжелыми", — отметил эксперт.

По мнению Нарожного, маловероятно, что Россия решится на наступление на Днепропетровщину, оставляя в тылу мощную украинскую группировку, которая может наносить удары и даже усиливать свои позиции на некоторых участках фронта.

Эксперт также подчеркнул, что без полной оккупации Донецкой области наступление окупантов в глубь страны будет чрезвычайно тяжелым.

Как писали "Комментарии", существует мнение о том, что Украина не может мобилизовать молодежь , потому что она "сразу погибнет" на поле боя. И именно поэтому страна вынуждена переводить военных из авиации в пехоту, и бусифицировать кого-либо на улицах, чтобы "насытить личным составом" воюющие бригады. При этом новые бригады будут создаваться позже, когда Запад даст для этого все необходимое оружие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukr.radio/news.html?newsID=106333
Теги:

Новости

Все новости