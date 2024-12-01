СМИ узнали, сколько украинских военных ежемесячно сбегают с учений в Польше

Некоторые украинские военные используют возможность прохождения учений в Польше как шанс бежать за границу. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на анонимного представителя польской службы безопасности. По его словам, ежемесячно около 12 украинских солдат убегают во время пребывания на военных учениях в Польше.

ВСУ (фото из открытых источников)

Министерство обороны Польши не комментирует ситуацию с дезертирами, направив запросы к украинским властям. В то же время, Financial Times добавляет, что в Украине прокуратура с начала 2024 года открыла уже около 60 тысяч дел о дезертирстве. Это число почти вдвое больше, чем за два предыдущих года вместе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ сформировали новую мощную бригаду , но ей не хватает очень важного оружия. 155-я механизированная бригада, одна из новейших и тяжеловооруженных в составе Вооруженных сил Украины, вернулась в Украину после длительного обучения за рубежом. По информации аналитика Forbes Дэвида Акса, эта бригада, хоть и получила современное оборудование и вооружение от союзников, сталкивается с критической нехваткой беспилотников, что может повлиять на ее боевую эффективность.

Бригада была создана в мае, но до сентября ее личный состав преимущественно находился за границей на учениях. Более 2300 солдат проходили подготовку во Франции, а танковый батальон из нескольких сотен бойцов тренировался в Польше. Французские инструкторы оснастили бригаду современными самоходными гаубицами "Цезарь", разведывательными машинами AMX-10RC и тяжелыми минометами. Польская сторона передала Украине 31 танк Leopard 2A4.