СМИ узнали о послании Путина Трампу: при чем здесь удар "Орешником"

Использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" сопровождается рядом громких заявлений со стороны Кремля. Не перестает делать угрожающие заявления и сам Владимир Путин, который представил эту систему как ответ на использование Украиной западного оружия дальнего радиуса действия против российских объектов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Associated Press".

Удар межконтинентальной ракетой. Фото из открытых источников

Авторы материала обращаю внимание, что применение "Орешника" совпало с подписанием Путиным новой ядерной доктрины России, которая снижает порог для использования ядерного оружия. Это дает Москве возможность ответить даже на обычные удары по ее территории, если такие атаки поддерживаются ядерной державой.

Эти действия также направлены как месседж Украине и новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Джеймс Дж. Таунсенд из Центра новой американской безопасности заявил, что это очень мощный сигнал и своего рода послание, которое показывает Дональду Трампу, насколько серьезно Россия смотрит на то, что делала администрация Джо Байдена.

Авторы публикации считают, что Кремль использует это оружие, чтобы подчеркнуть, что не намерен менять свои агрессивные планы, несмотря на поддержку Украины западными странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — размещение ракет "Орешник" в Беларуси не повышает риски ударов баллистическими ракетами средней дальности по Украине или странам НАТО. Все это похоже на усиленное бряцание Кремлем "ядерной дубиной". Такому выводу в своем отчете пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что Путин в очередной раз попытался похвастаться ракетой "Орешник" и российским ракетным потенциалом во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Аналитики считают это информационной операцией Кремля по рефлексивному контролю.



