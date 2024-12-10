СМИ узнали, кто защищает Киев от вражеских ударных дронов

Днем работа, а ночью "охота" – судьи в Киевской области защищают небо от вражеских ударных дронов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Reuters.

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Издание пишет об украинском судье Владиславе Цукурове, который избрал путь защищать свою семью, совмещая это с основной работой.

"Днем он помогает поддерживать судебную систему военного времени, рассматривая гражданские и уголовные дела вне столицы Украины Киева. Ночью он присоединяется к добровольческому отряду, состоящему преимущественно из коллег-судей, сотрудников правоохранительных органов и других государственных служащих, светящих прожекторами в небо, пытаясь заметить российские беспилотники и сбить их с автоматов”, — говорится в сообщении.

Издание объясняет, что судьи освобождены от призыва. Но судья решил охотиться за дронами после того, как его дочери решили остаться в стране. Как отец я должен их защитить. Моя семья избрала Украину”, — приводит слова судьи издания.

По данным Reuters, большая часть работы по сканированию неба на предмет приближения атак возлагается на подразделения территориальной обороны, большинство из которых состоит из случайной группы добровольцев и новобранцев.

Подразделение Цукурова под названием "Мечта" было основано вскоре после вторжения России в феврале 2022 года бывшим судьей Верховного суда, опирающимся на свои связи.

“Мы все судьи из разных судов, находим общий язык. И я считаю, что это одна из лучших команд”, – сказал Цукуров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия активизировала подготовку к массированному обстрелу.



