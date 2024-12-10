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СМИ узнали, кто защищает Киев от вражеских ударных дронов

В Reuters рассказали о защитниках неба в пригороде Киева

сегодня, 16:43
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Кречмаровская Наталия

Днем работа, а ночью "охота" – судьи в Киевской области защищают небо от вражеских ударных дронов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Reuters.

СМИ узнали, кто защищает Киев от вражеских ударных дронов

Иллюстративное фото

Издание пишет об украинском судье Владиславе Цукурове, который избрал путь защищать свою семью, совмещая это с основной работой.

"Днем он помогает поддерживать судебную систему военного времени, рассматривая гражданские и уголовные дела вне столицы Украины Киева. Ночью он присоединяется к добровольческому отряду, состоящему преимущественно из коллег-судей, сотрудников правоохранительных органов и других государственных служащих, светящих прожекторами в небо, пытаясь заметить российские беспилотники и сбить их с автоматов”, — говорится в сообщении.

Издание объясняет, что судьи освобождены от призыва. Но судья решил охотиться за дронами после того, как его дочери решили остаться в стране. Как отец я должен их защитить. Моя семья избрала Украину”, — приводит слова судьи издания.

По данным Reuters, большая часть работы по сканированию неба на предмет приближения атак возлагается на подразделения территориальной обороны, большинство из которых состоит из случайной группы добровольцев и новобранцев.

Подразделение Цукурова под названием "Мечта" было основано вскоре после вторжения России в феврале 2022 года бывшим судьей Верховного суда, опирающимся на свои связи.

“Мы все судьи из разных судов, находим общий язык. И я считаю, что это одна из лучших команд”, – сказал Цукуров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия активизировала подготовку к массированному обстрелу.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-floats-idea-deploying-foreign-troops-ukraine-before-nato-membership-2024-12-09/
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