СМИ узнали, кто в Украине готов согласиться уже сейчас на переговоры с РФ, а кто против

Переговоры с Россией и скорейшее окончание войны продолжает оставаться среди топ-тем в Украине. Между тем, если среди гражданских все чаще начинает появляться мнение, что нужно идти на компромисс и заканчивать войну, что военные категорически против такого подхода. Многие военные разделяют мнение, что в случае заключения мирного договора российский диктатор Путин воспользуется перерывом в боевых действиях только для того, чтобы переоснастить свою армию, а затем снова вторгнется в страну. Также среди военные многие говорят о том, что жертвы погибших товарищей были бы напрасными, если бы Украина просто согласилась отдать территорию России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal,

Переговоры. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в то же время, хотя опросы показывают, что широкая общественность по-прежнему скептически относится к сделкам с Путиным, многие – особенно молодежь – готовы даже на невыигрышные условия мира, чтобы остановить войну.

Авторы материала отмечают, что на позицию гражданских во многом повлияло неудачное контрнаступление ВСУ в 2023 году. теперь еще больше людей хотят мира, даже путем территориальных уступок.

Как отметил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, изменение общественного мнения даст президенту Владимиру Зеленскому возможность заключить какую-то сделку.

"Сам факт того, что люди, похоже, больше готовы к переговорам с Россией, — это большое изменение", — сказал Дубовик.

Но он добавил, что любое прекращение огня связано со значительным политическим риском: "Многие украинцы, вероятно, воспримут его как плохую сделку".

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