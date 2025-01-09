СМИ узнали, когда Украина и РФ могут сесть за стол переговоров

После избрания президентом США Дональда Трампа разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией стало больше. Американская и украинская администрации прогнозируют их проведение в 2025 году, пишет издание CNN.

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“Представители администрации утверждают, что и американская, и украинская администрации предполагали, что в первой половине 2025 года могут состояться переговоры с Москвой – независимо от победившего на выборах в США – и их цель заключалась в том, чтобы перед потенциальными переговорами еще больше расширить полномочия Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Байдена предоставила Украине более 65 миллиардов долларов помощи с начала войны, которая началась в конце февраля 2022 года.

По данным официальных лиц США, на которые ссылается издание, запасы оружия и боеприпасов в Украине пока стабильны, в то время как США считают, что существуют серьезные проблемы с украинской рабочей силой. Ожидается, что все оставшиеся средства, выделенные Конгрессом для Украины, будут предоставлены. Однако это не означает, что все президентские полномочия для Украины будут использованы до тех пор, пока президент Джо Байден покинет свой пост.

Планируют относительно скорейшее завершение войны в Украине и в команде Трампа. В среду новый представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил Fox News, что он надеется найти "разрешительное решение" между двумя сторонами в течение 100 дней после вступления Трампа в должность.

Напомним, Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", убежден, что Трамп может быть решающим в войне.