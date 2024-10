СМИ узнали, как США отводят глаза, позволяя РФ и дальше ракетами обстреливать Украину

Несмотря на множество подтвердившихся фактов о том, что американские компании продолжают успешно поставлять РФ компоненты для создания ракет, власти США лишь молчаливо наблюдают за этим, делая стандартные заявления о мире. Россия тем временем продолжает использовать продукцию США в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля. Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в 2022 году США и их союзники ввели экспортный контроль, который запретил поставки широкого класса технологий в Россию, чтобы подорвать ее оборонную промышленность. Ограничения сделали незаконными поставки в Россию полупроводников западной разработки, если они могли быть использованы в военных целях, даже если они были произведены в Китае.

Тем не менее компоненты, произведенные рядом западных компаний, регулярно обнаруживают в российских ракетах, например, "Искандерах". Речь идет об американских Silicon Laboratories Inc, Texas Instruments Inc., Analog Devices, немецкой Infineon Technologies и американской компанией с китайским капиталом Integrated Silicon Solution Inc. Большое количество обнаруживаемых деталей были произведены после февраля 2022 года.

По данным таможни, с марта 2022 года в Россию были доставлены миллионы компонентов, произведенных Analog и ограниченных экспортным контролем США. Только в прошлом году Россия импортировала компоненты Analog на сумму 326 миллионов долларов, согласно анализу данных о российской торговле, проведенному исследователями Киевской школы экономики.

Авторы материала обращают внимание, что США вроде бы придерживаются санкционной политики. Они не продают компоненты России напрямую, ведь в основном они проходят через компании в Китае и Гонконге. Американские компании по производству микросхем используют авторизованных дистрибьюторов, которые, в свою очередь, продают поставщикам электроники по всему миру.

Украинские чиновники говорят, что западные компании по производству полупроводников не предпринимают достаточных усилий для контроля своих цепочек поставок и прекращения потока чипов на российские военные заводы.

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью "Bloomberg" заявил, что единственный способ сделать невозможными обстрелы украинской территории со стороны РФ – это остановить поток полупроводников в Россию.

"Этого не произойдет. Все отводят глаза от того, что происходит", — сказал главный украинский разведчик.

Читайте также на портале "Комментарии" — Госдеп США вновь высказался о Плане победы Украины.