СМИ узнали, где могут встретиться Трамп с Зеленским и Путиным

Возможный трехсторонний саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина могут провести в одной из стран Европы или на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Guardian. По неофициальной информации, вопрос места проведения обсуждали во время прошедшей видеоконференции с участием американского и украинского президентов.

Известно, что в обсуждении приняли участие и лидеры ряда европейских стран. Среди возможных вариантов рассматривается несколько городов в Европе и на Ближнем Востоке.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в конце следующей недели запланирована трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Трампа и Путина. По его словам, информацию обнародовало издание CBS со ссылкой на собственные источники.

"Два источника, знакомых с этими переговорами, сообщили во вторник, что США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского уже в конце следующей недели", — пишет издание CBS News.

Трамп отметил, что если первая встреча пройдет нормально, он хотел бы почти сразу же провести вторую встречу с Зеленским и Путиным. И добавил, если они захотят, чтобы он там присутствовал. Однако встреча может и не состояться.

