logo

BTC/USD

121591

ETH/USD

4709.85

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ узнали, где могут встретиться Трамп с Зеленским и Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, где могут встретиться Трамп с Зеленским и Путиным

По неофициальной информации, вопрос о месте проведения встречи обсуждали во время прошедшей видеоконференции.

13 августа 2025, 21:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Возможный трехсторонний саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина могут провести в одной из стран Европы или на Ближнем Востоке.

СМИ узнали, где могут встретиться Трамп с Зеленским и Путиным

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Guardian. По неофициальной информации, вопрос места проведения обсуждали во время прошедшей видеоконференции с участием американского и украинского президентов.

Известно, что в обсуждении приняли участие и лидеры ряда европейских стран. Среди возможных вариантов рассматривается несколько городов в Европе и на Ближнем Востоке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, когда встретятся Трамп, Зеленский и Путин. В пятницу президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин должны провести встречу на Аляске. Уже сообщают о вероятной трехсторонней встрече с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в конце следующей недели запланирована трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Трампа и Путина. По его словам, информацию обнародовало издание CBS со ссылкой на собственные источники.

"Два источника, знакомых с этими переговорами, сообщили во вторник, что США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского уже в конце следующей недели", — пишет издание CBS News.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп назвал условие, при котором встретится с Зеленским и Путиным . Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что если первая встреча пройдет нормально, он хотел бы почти сразу же провести вторую встречу с Зеленским и Путиным. И добавил, если они захотят, чтобы он там присутствовал. Однако встреча может и не состояться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/aug/13/europe-leaders-ukraine-summit-zelenskyy-trump-putin-live-news-updates#top-of-blog
Теги:

Новости

Все новости