СМИ: Порошенко пиарился на ВСУ в рубашке за $4300, хотя на эти средства мог бы купить дронов

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в люксовой одежде пиарится на фотосессиях, посвященных ВСУ, хотя мог бы за эти средства купить дроны для военнослужащих, сообщает издание "УНИАН".

Порошенко пиарился в дорогой рубашке. Фото из открытых источников

"Порошенко — модник года: вместо купить больше дронов на передовую, олигарх купил рубашку Loro Piana за 180 тыс. "Трудно праздновать Рождество, когда знаешь, как сложна ситуация на фронте", признался Петр Порошенко в соцсетях. И хотя душа "гетмана" болела военными на нуле, "гетман" таки смог преодолеть стыд и устроил очередную милитари-фотосессию в рубашке ценой почти 180 тысяч гривен", — пишет "УНИАН".

Издание отмечает, что рубашка Loro Piana цвета хаки из кашемира, которую надел Порошенко на фотосессию в поддержку ВСУ, в пересчете стоит $4300. За эти деньги лидер "ЕС" мог бы купить дроны, которые помогли бы спасти жизнь, однако он выбрал рубашку.

"Характерно, что Порошенко лично признался в собственном цинизме, отмечая: "звонки от воинов мы начали получать еще задолго до этой фотосессии". ВСУ очень нуждаются в дронах. С дронами всегда дефицит", — отмечает издание.

Отмечается, что для того, чтобы передавать ВСУ необходимое, Порошенко всегда нужен повод для пиара. Зато средства, за которые закупаются те же дроны, – это донаты украинцев в его фонды.

"Фонды за деньги украинцев закупают дроны, месяцами лежащие на складах, о чем уже неоднократно писали бойцы. Но Петр Алексеевич почему-то не спешит отправлять купленное за деньги украинцев. Ему нужен пиар-привод, по которому он будет иметь наибольшую выгоду. В данном случае он ждал Рождества — чтобы попиариться до конкретной даты. Напомнить о себе любимого. Ну и в общем-то политики много говорят о недопустимости лакшеры-жизни во время войны. , выбрал рубашку", — резюмирует издание.