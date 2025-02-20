Недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором он назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", вызвало обеспокоенность среди украинцев по поводу возможного пересмотра военной помощи со стороны новой американской администрации. Об этом сообщает Le Monde.

Военная помощь США (фото из открытых источников)

В материале цитируют генерала, бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игоря Романенко, который на Мюнхенской конференции 17 февраля заявил, что Украина без военной поддержки США сможет продержаться не более полугода.

"Европа не может заменить американскую помощь", — подчеркнул он.

Похожее мнение высказал и научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин, отметив, что даже при экономном использовании текущих поставок из США их может хватить максимум до середины лета или осени.

В Le Monde объясняют, что военная помощь США играет ключевую роль в обеспечении украинской армии, особенно в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. В частности речь идет о системах Patriot, которые используются для защиты стратегических объектов и Киева.

Для эффективного функционирования этих систем необходимы высокостоимые ракеты-перехватчики, также поставляемые США.

Кроме того, США остаются основным поставщиком 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

Изменения в Вашингтоне могут повлиять не только на передачу истребителей F-16, снабжение которых уже началось, но и на дальнейшую поддержку в обмене разведданными.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в интерпрезидент США сделал новый прогноз относительно победы Украины . Ни Европа, ни администрация Джо Байдена, ни Украина за три года не смогли найти путь к победе в войне против Российской Федерации. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

По словам политика, очередной пакет помощи Украине не сможет изменить ситуацию, поскольку у российской армии "огромное численное преимущество" как в живой силе, так и в оружии. Вэнс подчеркнул, что это преимущество будет сохраняться "независимо от дальнейших пакетов помощи Западу".

