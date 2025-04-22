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СМИ: На фронте вместо сына Порошенко, который, вероятно, находится в Лондоне, будет воевать дрон "Алеша"

Дрон "Алеша" пойдет на фронт вместо сына Порошенко, который, вероятно, находится в Лондоне

сегодня, 16:00
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Кречмаровская Наталия

Вопрос справедливой мобилизации в Украине назрел давно. Украинцы возмущаются, почему на фронт не отправляют сыновей топ-чиновников и депутатов. И даже больше – дети политиков нередко выбирают другой путь: выезд за границу. В сети Интернет уже распространялся скандал о вероятном пребывании сыновей лидера фракции "Евросолидарность" Петра Порошенко в Лондоне.

СМИ: На фронте вместо сына Порошенко, который, вероятно, находится в Лондоне, будет воевать дрон "Алеша"

Алексей Порошенко. Фото из открытых источников

Военные решили "привлечь" к обороне Украины сына Порошенко Алексея, назвав "Алешей" один из дронов, пишет издание "Українські новини".


СМИ: На фронте вместо сына Порошенко, который, вероятно, находится в Лондоне, будет воевать дрон ”Алеша” - фото 2

"В рамках акции "Сыновей политиков – на фронт!" были собраны средства для возвращения в Украину сына Петра Порошенко Алексея. Однако, из-за его нежелания возвращаться на Родину средства потратили на ремонт военных авто для экипажей БПЛА, а один из дронов-камикадзе иронически назвали "Алешей", — сообщает вице-премьер.

Также, как пишет, Петр Порошенко переписал на сына более миллиарда долларов, но из-за возможного уклонения от мобилизации все его имущество арестовали.

Алексей Порошенко, по данным издания, возвращаться в Украину не торопится. К тому же, журналисты предположили, что сыновья пятого президента Украины, вероятно, отдыхают в лондонских ресторанах или танцуют в клубах под песни российских исполнителей.

"Поэтому собранные средства военные решили использовать для ремонта автомобилей военных экипажей. В свою очередь, бойцы экипажей БПЛА иронически назвали один из беспилотников-камикадзе "Алешей", — пишет издание, ссылаясь на информацию военного Алексея "Сталкера".


Напомним, что НБУ, как писал портал "Комментарии", оштрафовал Международный инвестиционный банк Порошенко на 20,5 млн грн.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1077479-dron-alosha-voyuvatyme-zamist-syna-poroshenka-shho-uhylyayetsya-vid-mobilizatsiyi-v-londoni
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