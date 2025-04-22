СМИ: На фронте вместо сына Порошенко, который, вероятно, находится в Лондоне, будет воевать дрон "Алеша"

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Кречмаровская Наталия
Вопрос справедливой мобилизации в Украине назрел давно. Украинцы возмущаются, почему на фронт не отправляют сыновей топ-чиновников и депутатов. И даже больше – дети политиков нередко выбирают другой путь: выезд за границу. В сети Интернет уже распространялся скандал о вероятном пребывании сыновей лидера фракции "Евросолидарность" Петра Порошенко в Лондоне.
Алексей Порошенко. Фото из открытых источников
Военные решили "привлечь" к обороне Украины сына Порошенко Алексея, назвав "Алешей" один из дронов, пишет издание "Українські новини".
Также, как пишет, Петр Порошенко переписал на сына более миллиарда долларов, но из-за возможного уклонения от мобилизации все его имущество арестовали.
Алексей Порошенко, по данным издания, возвращаться в Украину не торопится. К тому же, журналисты предположили, что сыновья пятого президента Украины, вероятно, отдыхают в лондонских ресторанах или танцуют в клубах под песни российских исполнителей.
Напомним, что НБУ, как писал портал "Комментарии", оштрафовал Международный инвестиционный банк Порошенко на 20,5 млн грн.
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