СМИ: из-за интриг Ермака разведчиков оставят без заслуженных наград

Кравцев Сергей
В это воскресенье, 7 сентября, в Украине будут отмечать День военной разведки, однако вместо мотивации отличившихся бойцов похоже просматривается новый этап противостояния между Банковой и ГУР. Об этом пишет издание "ДС".
Андрей Ермак и Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что в Офис президента направлен список на награждение украинских разведчиков, в том числе тяжело раненых во время боевых операций. Однако большинство кандидатур на награждение отправили на дополнительную проверку СБУ, и наград они, скорее всего, не получат.
Авторы материала связывают это с давней борьбой руководителя ОПУ Андрея Ермака против начальника ГУР Кирилла Буданова.
По мнению журналистов, ситуация выглядит как сознательное усиление Офисом президента ведомственной конкуренции или попытка спровоцировать конфликт внутри ГУР.
Издание обращает внимание, что награждение бойцов, рискующих жизнью, может стать заложником кулуарных игр.
Авторы предостерегают, что подобные интриги во время войны подрывают обороноспособность и демотивируют военных, ведь борьба с разведкой может только навредить, потому что война продолжается и для выяснения отношений стоило бы дождаться ее конца.
