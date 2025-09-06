СМИ: из-за интриг Ермака разведчиков оставят без заслуженных наград

В это воскресенье, 7 сентября, в Украине будут отмечать День военной разведки, однако вместо мотивации отличившихся бойцов похоже просматривается новый этап противостояния между Банковой и ГУР. Об этом пишет издание "ДС".

Андрей Ермак и Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что в Офис президента направлен список на награждение украинских разведчиков, в том числе тяжело раненых во время боевых операций. Однако большинство кандидатур на награждение отправили на дополнительную проверку СБУ, и наград они, скорее всего, не получат.

Авторы материала связывают это с давней борьбой руководителя ОПУ Андрея Ермака против начальника ГУР Кирилла Буданова.

"Птичка на хвосте принесла, что в ОП давненько нервно реагируют на Буданова при том на уровне Ермака. Вроде бы и не прямой конфликт, а медийный, узнаваемый: к верховному сам ходит, с Ермаком не согласовывает. Да и вообще — от рук отбился", — говорится в публикации.

По мнению журналистов, ситуация выглядит как сознательное усиление Офисом президента ведомственной конкуренции или попытка спровоцировать конфликт внутри ГУР.

"Или для того, чтобы поссорить Буданова с собратьями, мол, не нужно быть верными лично ему. Или же это классическое – разделяй и властвуй, чтобы всегда тлело напряжение между организациями из трех букв. Или же – Ермак боится Буданова на предстоящих выборах", – предполагают авторы материала.

Издание обращает внимание, что награждение бойцов, рискующих жизнью, может стать заложником кулуарных игр.

"Разумеется, политика политикой, а война не останавливается. Но награды за заслуги это не должно касаться. Землю, награды, выплаты – нужно давать, даже если не хочется. Тем более – разведчикам в День разведки! Там много людей, получивших ранения, действительно участвовавших в рейдах и операциях. Заслуженные люди. Мелко как-то, Андрей Борисович", – говорится в публикации.

Авторы предостерегают, что подобные интриги во время войны подрывают обороноспособность и демотивируют военных, ведь борьба с разведкой может только навредить, потому что война продолжается и для выяснения отношений стоило бы дождаться ее конца.

