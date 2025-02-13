Смесь финского и корейского сценариев: озвучены детали мирного плана Трампа

Американский президент Дональд Трамп готовит для Украины смесь финского и корейского вариантов, которую настойчиво предложат Украине, уверен политолог Сергей Таран.

Дональд Трамп

Он говорит, что по мнению доминирующего республиканского истеблишмента этот сценарий лучше "войны на истощение", которую по факту отстаивала администрация Джо Байдена.

Хотя, признает Таран, главной стратегической мотивацией самого Трампа является не судьба Украины, а сдерживание Китая (в частности, расшатывание российско – китайского союза) и попытка перестроить правила мировой политика "под себя" – под собственные решения и договоренности.

"Решительный излом в российско-украинской войне мог бы наступить при условии полноценного привлечения войск стран НАТО на стороне Украины, но это слишком фантастический сценарий", — говорит Таран.

Теперь, по его словам, все внимание должно быть уделено гарантиям безопасности, которые должна добиться Украины. Такими гарантиями могут быть, например, масштабы и сроки снабжения западного оружия. Возможно, предполагает эксперт, американское оружие будет покупаться частично за европейские средства.

Также, вероятно, будут определены конкретные даты вступления Украины в ЕС, но не в НАТО, по крайней мере, пока жив Путин.

Максимальное привлечение западных инвестиций в Украину (в том числе и в разработку редкоземельных металлов, хотя реалистичность именно этого плана Трампа сегодня выглядит несколько преувеличенной). Создание совместных военных производств со странами ЕС", – говорит Таран.

Кроме того, говорит политолог, на Украину будет направлена не миротворческая, а наблюдательная миссия отдельных европейских стран на линии противостояния.

Также, считает эксперт, предположительно будет инициирование масштабных спецпроектов строительства оборонных сооружений на линии противостояния за западные деньги.

"Существенное увеличение военных бюджетов европейских стран – членов НАТО (да, это для нас тоже имеет значение). Все остальные – эмоции, пусть и искренние. Но на них мировая политика не работает", — подытожил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что готовится встреча Путина и Трампа.



