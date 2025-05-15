Смертельный номер: российский мотоциклист-штурмовик пытался перелететь танковый ров

Российский штурмовик на мотоцикле на одном из направлений пытался перепрыгнуть противотанковый ров. Все снял украинский дрон, следивший за мотоциклистом. Военный на полной скорости поехал в сторону противотанкового рва, пытаясь его перелететь, но упал прямо в ров и погиб на месте.

Скриншот из видео

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харьковской области в районе Липцев обостряется ситуация: враг пошел в усиленный штурм. Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии".

"Я сейчас хотел бы обратить внимание на ситуацию в районе населенного пункта Липцы. Там мы отмечаем обострение. Враг пошел на штурм с использованием бронетехники, в частности танков. Также использует уже традиционно (и это уже становится тенденцией) мотоциклы. Ну и, соответственно, пехоту на этих мотоциклах. Могу сказать, что бронетехника была уничтожена, равно как и мотоциклы. Пехота спешилась и в это время наши подразделения занимаются уничтожением этих пехотных групп врага. Может, уже и уничтожили. Но в целом обострение там сейчас отмечается”, – сказал спикер ОТУ Харьков.

Также "Комментарии" писали , что на праздничном параде в Москве россияне показали образцовую бронетехнику, однако не ту, на которой оккупанты действительно идут в штурмы в Украине. Об этом сообщил военный сил обороны Украины Станислав Бунятов.

"На параде были буханки без крыши, жигули в сетках, мотоциклы, самокаты, велосипеды, черепахи?" – саркастически задается вопросом военный, намекая, на чем действительно воюют оккупанты на нашей территории.