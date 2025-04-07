Смертельная засада: ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам под Андреевкой

Командир тактической группы на одном из направлений Донбасса, генерал-лейтенант Сергей Наев, поделился состоявшимися на прошлой неделе деталями успеха Сил обороны в районе Андреевка — Алексеевка благодаря надлежащему составу сил и средств поражения.

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"Наш успех в противодействии наступлению противника зависит прежде всего от наличия достаточных сил и ресурсов. Это является ключевым условием для эффективной работы организованных разведки, управления, командования и взаимодействия", — сообщил Наев на своей странице в Facebook.

По его словам, на прошлой неделе на участке Андреевка – Алексеевка украинские войска заманили российских захватчиков в подготовленную ловушку и остановили их наступление.

После этого оккупанты получили сокрушительный ответ в виде мощного огневого удара от нескольких бригад и подразделений. ВСУ выпустили более 600 артиллерийских снарядов и использовали более 200 ударных дронов.

"Это результат тщательной координации, своевременного выявления планов врага и, главное, наличия в нашем арсенале всех необходимых сил для ответа", — отметил командир.

Он добавил, что работает непосредственно с командирами бригад, батальонов, сержантским составом и бойцами для обеспечения надлежащего взаимодействия между подразделениями и скоординированного выполнения задач на направлениях, где враг пытается прорваться.

Напомним, 3 апреля проект Deep State сообщил, что российские войска совершили три механизированных атаки на Андреевку с использованием 17 единиц техники и понесли значительные потери.

Портал "Комментарии" писал, что Россия изменила стратегию своих ракетных атак на Украину, увеличив использование баллистических ракет. В то же время враг модернизирует свои ракеты и дроны, заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.