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Марьян Ощановский
Ответственность за смерть военнослужащего от эпилепсии должен нести главврач ВВК, который признал мужчину годным к военной службе, пишет в соцсети бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.
За смерть мобилизованных от болезней должны отвечать ВВК. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ выразил надежду, что после этого случая ВВК будут хоть чуть-чуть ближе к реальности и начнут выносить свои решения не по "разнарядке", а на основании объективных медицинских показаний.
Кроме того, Николай Мельник возложил ответственность на ТЦК, которые "все никак не могут дойти до ночных клубов, где все молодые, сильные и выносливые".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп изменил позицию по выделению помощи Украине, чтобы склонить на свою сторону выбывших с избирательной гонки сторонников республиканки Ники Хейли, убежден политический эксперт Олег Саакян. Своей уступчивостью Трамп заодно продемонстрировал не слишком лояльным ему избирателям-республиканцам, что Республиканская партия имеет влияние на него и способна изменять его позицию в интересах партии.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель РПЦ Федор Лукьянов предложил объявить сатанизм экстремистской и деструктивной идеологией в России. Он заявил, что международное движение "сатанизм" должно быть объявлено экстремистской и деструктивной идеологией. В случае признания сатанизма экстремистской идеологией для адептов веры в дьявола будет предусмотрено наказание по трем статьям Уголовного кодекса РФ.
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