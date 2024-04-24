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Смерть военного от эпилепсии: кто должен понести наказание

Во Львовской области мобилизованный умер от приступа эпилепсии по дороге в учебный центр

24 апреля 2024, 22:14
Автор:
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Марьян Ощановский
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Ответственность за смерть военнослужащего от эпилепсии должен нести главврач ВВК, который признал мужчину годным к военной службе, пишет в соцсети бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.

Смерть военного от эпилепсии: кто должен понести наказание

За смерть мобилизованных от болезней должны отвечать ВВК. Фото из открытых источников

"Смерть от эпилепсии бойца по дороге в учебный центр полностью на совести главного врача ВВК, признавшего мужчину годным к службе. Состав преступления есть. Но не посадят – система защитит. Хотя нервы у него будут уже не те", — подчеркнул военнослужащий.

Офицер ВСУ выразил надежду, что после этого случая ВВК будут хоть чуть-чуть ближе к реальности и начнут выносить свои решения не по "разнарядке", а на основании объективных медицинских показаний.

Кроме того, Николай Мельник возложил ответственность на ТЦК, которые "все никак не могут дойти до ночных клубов, где все молодые, сильные и выносливые".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп изменил позицию по выделению помощи Украине, чтобы склонить на свою сторону выбывших с избирательной гонки сторонников республиканки Ники Хейли, убежден политический эксперт Олег Саакян. Своей уступчивостью Трамп заодно продемонстрировал не слишком лояльным ему избирателям-республиканцам, что Республиканская партия имеет влияние на него и способна изменять его позицию в интересах партии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель РПЦ Федор Лукьянов предложил объявить сатанизм экстремистской и деструктивной идеологией в России. Он заявил, что международное движение "сатанизм" должно быть объявлено экстремистской и деструктивной идеологией. В случае признания сатанизма экстремистской идеологией для адептов веры в дьявола будет предусмотрено наказание по трем статьям Уголовного кодекса РФ.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02pmZusq9QaQP22NpLdUxQgV9VJP7i92TeEqaNLrGVVcgz7Y58feTcbo3HHPxxE6NGl&id=100000878673787
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