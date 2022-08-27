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Сменил ли Путин свои цели по Украине: ответ экспертов

Мнения экспертов разделились, но сходятся они в том, что о скором окончании войны в Украине точно говорить не приходится

сегодня, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Чтобы не рассказывали спикеры Кремля уже очевидно, что план, который изначально был утвержден Путиным, провалился. Временные рамки проведения так называемой "спецоперации" в Украине нарушены и, поставленные изначально стратегические цели провалены. Отсюда возникает вопрос, изменил ли президент РФ Путин свои целы в войне против Украины и умерил ли Кремль свои аппетиты по оккупации всей территории Украины, как это говорилось в самом начале войны?

Сменил ли Путин свои цели по Украине: ответ экспертов

Владимир Путин. Фото GETTY IMAGES

Россия суживает свои задания по Украине, чтобы взять Донецкую область

Эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко считает, что Путин все-таки изменил свои цели в войне против Украины. своим мнение он поделился в эфире канала FreeДом.

По словам Ивана Варченко, российским пропагандистам с каждым днем все тяжелее и тяжелее искать объяснение, что же делают российские военные в Украине и какие задачи они выполняют. Еще сложнее объяснить российскому обывателю, какие победы российской армии удалось достичь за время проведения так называемой "спецоперации".

Видно, что российские идеологи пытаются, как говорится с колес что-то придумывать и объяснять. Вот сейчас россияне активно распространяют тезис о гуманистической миссии российского народа, о том, что во время войны против Украины россияне якобы не хотят убивать мирное население после того, как уже убили десятки тысяч мирных граждан Украины. Из-за этого якобы российские военные тормозят своё массированное продвижение. 

Эксперт считает, что Россия суживает свои цели в Украине и эти цели заключаются в том, чтобы взять всю территорию Донецкой области. Поэтому именно на Донбассе будет очень горячо. О том, чтобы продвинуться дальше пока что в Кремле не думают. Поэтому и Бахмут, и Авдеевка, и Краматорск, а вместе с ними и Славянск будут главными целями путинского режима, считает Варченко.

Военные действия в этой ситуации могут быть перемещены на территорию самой России или оккупированных ею территорий

Украинский политолог, телеведущий и публицист Виталий Портников считает же, что несмотря на все сложности, которые испытает российская армия в Украине конечную цель так называемой "спецоперации" Путин не изменил. Он, как и прежде рассчитывает оккупировать всю территорию Украины. Такую позицию Виталий Портников озвучил в интервью НВ

Эксперт допустил, что могут быть разные этапы, однако конечную цель Путина ни при каких обстоятельствах не изменится. Он не будет чувствовать себя удовлетворенным, пока не достигнет политической цели – чтобы бывшие советские республики слились с РФ. И, судя по заявлениям российских дипломатов, Россия не только не пересмотрела свои цели, но и готовится к долгосрочному конфликту, вроде того, что переживает Сирия.

Портников называет "совершенно реальным" сценарий, когда активные боевые действия могут переместиться на саму территорию России или же на территории, которые сейчас контролируют захватчики. Поэтому война с широкомасштабным характером не прекратится. Идеология Путина заключается в том, что Россия ведёт войну за отвоевание тех территорий, которые якобы находятся под оккупацией западного мира. Россия считает территорию Украины своей, которая временно оказалась под влиянием Запада и пришло время теперь эту территорию вернуть. Не зря постоянно путинские идеологи постоянно накачивают россиян тезисами о том, что война в Украине является борьбой за существование, они борются за то, что считают своим государством и ради этой борьбы они готовы уничтожить всё вокруг. Ничего нового не происходит, уверен публицист.

"То есть война будет носить широкомасштабный характер. Она может быть на большом количестве территорий одновременно и является частью той концепции, которая является главной для Российской Федерации. То есть отвоевание тех территорий, которые, по мнению Владимира Путина, сейчас находятся "под оккупацией западного мира", — объяснил Портников.

Также издание "Комментарии" сообщало – Генштаб: украинские защитники уничтожили разведгруппу и не дали прорваться сразу на нескольких направлениях.




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