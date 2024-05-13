Смена тактики и не только: Почему оккупанты смогли успешно организовать прорыв на Харьковщине

При попытке продвинуться в Харьковской области, российские террористы использовали новую тактику. Как отметил политический эксперт Александр Кочеткова, ранее они двигались в наступление на украинские позиции бронетехникой. Однако сейчас враги при поддержке артиллерии проникают малыми пехотными группами, обходят украинские опорники, где есть сопротивление, и продвигаются дальше. Фактически, подчеркивает эксперт, приостановить наступление агрессора удалось в окрестностях Волчанска, там продолжаются очень ожесточенные бои, вполне возможно, что разрушенные остатки города придется покинуть.

Война в Украине

"Наличие этой новой тактики смущает именно как факт. Враг превосходит нас численно и ресурсно. Как-то компенсировать это преимущество можно за счет нестандартных креативных действий, что нам удавалось в начале войны. Но если агрессор начнет преобладать и в креативе, то перспективы неутешительны",

– подчеркнул Кочетков.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что заметное количество украинских военных попало в плен, что может свидетельствовать об отсутствии координации и своевременных приказов об отходе. То есть, об определенной растерянности командования на начальном этапе вражеского наступления.

Что касается фортификационных сооружений в Харьковской области, то, по словам эксперта, действительно, вблизи фронта серьезные укрепления не строят. Однако, по его словам, даже те укрепления второго-третьего эшелона, которые продемонстрированы в соцсетях как образец, не вызывают восхищения у профессиональных строителей, потому что напоминают укрепления прошлого столетия, а не современной высокотехнологичной войны.

"Откровенно умалчивается отсутствие вдоль границы с врагом плотных минных полей — как противотанковых, так и противопехотных. А именно мины стали одним из главных факторов, остановивших украинское наступление в 2023 году. По обе стороны фронта фактически нет фото бронетехники, которая взорвалась на минах во время наступления на Харьковщине. А вот с прошлой осени таких полно",

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, Кочетков добавил, что Харьков российские оккупанты захватить не смогут, однако, учитывая прорыв, который они организуют на прошлой неделе, уверенности в безопасности Сум уже нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг сумел оккупировать еще три населенных пункта в Харьковской области.



