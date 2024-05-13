Смена тактики и не только: Почему оккупанты смогли успешно организовать прорыв на Харьковщине

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Ткачик Олеся
При попытке продвинуться в Харьковской области, российские террористы использовали новую тактику. Как отметил политический эксперт Александр Кочеткова, ранее они двигались в наступление на украинские позиции бронетехникой. Однако сейчас враги при поддержке артиллерии проникают малыми пехотными группами, обходят украинские опорники, где есть сопротивление, и продвигаются дальше. Фактически, подчеркивает эксперт, приостановить наступление агрессора удалось в окрестностях Волчанска, там продолжаются очень ожесточенные бои, вполне возможно, что разрушенные остатки города придется покинуть.
Война в Украине
Кроме того, эксперт обратил внимание, что заметное количество украинских военных попало в плен, что может свидетельствовать об отсутствии координации и своевременных приказов об отходе. То есть, об определенной растерянности командования на начальном этапе вражеского наступления.
Что касается фортификационных сооружений в Харьковской области, то, по словам эксперта, действительно, вблизи фронта серьезные укрепления не строят. Однако, по его словам, даже те укрепления второго-третьего эшелона, которые продемонстрированы в соцсетях как образец, не вызывают восхищения у профессиональных строителей, потому что напоминают укрепления прошлого столетия, а не современной высокотехнологичной войны.
Кроме того, Кочетков добавил, что Харьков российские оккупанты захватить не смогут, однако, учитывая прорыв, который они организуют на прошлой неделе, уверенности в безопасности Сум уже нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг сумел оккупировать еще три населенных пункта в Харьковской области.
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Ігор
сегодня, 11:35
Окупанти переважають нацпам'ятних ще і стратегічною далекоглядністю. Вони витискають більш цивілізоване східне населення у безпечні бандерівські західні регіони. Така собі м'яка денацифікація. Мільйони не агресивних і не занадто корумпованих принесуть в екстремістські регіони свої бачення поведінку мову звички тощо. Харківська Сумська Одеська Миколаївська Херсонська дадуть мільйони переселенців. Екстремісти просто там розчиняться і стануть непомітними.