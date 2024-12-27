Случаи дезертирства на фронте участились, но есть нюанс

На фронте увеличилось количество дезертирства, однако такая ситуация наблюдается со стороны противника. В Центре национального сопротивления отметили, что на временно оккупированных территориях Херсонской области участились случаи дезертирства среди оккупантов.

Фото Центра национального сопротивления

“Для поиска дезертиров в регион прибыли дополнительные силы росгвардии, выполняющие роль заградительных отрядов. Причиной побега и случаев самоувечья является нежелание оккупантов умирать из-за амбиций больного диктатора”, — отметили в Центре.

Также сообщается, что враг расселяет оккупантов вдоль линии берега Днепра в пустые дома украинцев, а также захваченные общежития. Для этого местная оккупационная администрация составляет списки соответствующих помещений под заселение.

Напомним, что на временно оккупированных территориях, как писал портал "Комментарии", пытаются мобилизовать мужчин на войну против Украины. Для этого привлекают полицию — обещают премию за каждого мобилизованного

В Центре национального сопротивления рассказали, что на то русские пытаются завербовать подозреваемых любых уголовных правонарушениях в ряды своей армии. “Да, следователь который “дожмет” подозреваемого по делу заключить контракт с ВС РФ в обмен на снятие обвинений получает 10 тыс. рублей. рублей премии. Таким образом, репрессивный аппарат МВД оккупантов заинтересован в давлении на задержанных и зафиксированы случаи физического избиения с требованием заключать контракты”, — пояснили в центре.

Перед полицией на ВОТ поставили план мобилизации, который составляет 10% всех задержанных в регионе.



