Случаев дезертирства будет больше: стала известна потрясающая причина

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил "тенденцию к увеличению зарегистрированных фактов самовольного ухода из части военнослужащими (СЗЧ), дезертирства и неисполнения приказов". На уточняющий вопрос, насколько в целом ситуация угрожающая, Кравченко ответил: "Угрожающая".

Война в Украине

Как отметил политический аналитик Роман Пономаренко, в сложившейся ситуации все закономерно. По его словам, демотивированное пополнение не будет воевать, только создавать проблемы как войску, так и стране. Вдобавок, добавляет он, народные депутаты, большинство из которых никогда не служили в армии, открыли "ящик Пандоры", декриминализировав первое СЗЧ.

"Благодаря этому любой солдат получил гарантированный государством "шанс на попытку" бегства из рядов армии. Если его задержат, ему ничего не будет. Даже время, проведенное в СЗЧ, зачислят в общий стаж военной службы. А если не задержат, то будет шанс перебраться за границу или жить где-нибудь в Украине. Еще просто не все военные в курсе об этом окне возможностей, потому что у нас люди традиционно мало интересуются законами", – отметил эксперт.

Поскольку, говорит Пономаренко, проблема системная, и никто реформировать эту систему не собирается, дальше положение будет только ухудшаться. Поэтому, например, нет смысла надеяться на существенное улучшение ситуации на фронте после анонсированного прибытия формируемых за рубежом бригад.

"Нравственная устойчивость и боеспособность их в нынешних условиях будет невелика, даже если они будут полноценно оснащены техникой и вооружением. И так же не спасет положения распространения мобилизации на 20 или даже 18-летних мужчин", — считает эксперт.

По его мнению, выходом могут стать комплексные государственные меры по повышению дисциплины и одновременно мотивации военных и престижа военной службы и изменение подходов к комплектации армии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине более 100 тысяч случаев дезертирства и самовольного ухода из части.



