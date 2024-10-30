Случаев дезертирства будет больше: стала известна потрясающая причина

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Ткачик Олеся
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил "тенденцию к увеличению зарегистрированных фактов самовольного ухода из части военнослужащими (СЗЧ), дезертирства и неисполнения приказов". На уточняющий вопрос, насколько в целом ситуация угрожающая, Кравченко ответил: "Угрожающая".
Война в Украине
Как отметил политический аналитик Роман Пономаренко, в сложившейся ситуации все закономерно. По его словам, демотивированное пополнение не будет воевать, только создавать проблемы как войску, так и стране. Вдобавок, добавляет он, народные депутаты, большинство из которых никогда не служили в армии, открыли "ящик Пандоры", декриминализировав первое СЗЧ.
Поскольку, говорит Пономаренко, проблема системная, и никто реформировать эту систему не собирается, дальше положение будет только ухудшаться. Поэтому, например, нет смысла надеяться на существенное улучшение ситуации на фронте после анонсированного прибытия формируемых за рубежом бригад.
По его мнению, выходом могут стать комплексные государственные меры по повышению дисциплины и одновременно мотивации военных и престижа военной службы и изменение подходов к комплектации армии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине более 100 тысяч случаев дезертирства и самовольного ухода из части.
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