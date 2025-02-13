Сложная стратегическая игра: скрывающаяся за заявлениями Трампа по Украине

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого американский лидер сделал несколько заявлений, указывая на необходимость переговоров для окончания войны в Украине. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что скрывается за заявлениями Трампа по Украине.
Трамп предлагает Путину стратегическую неопределенность
Андрей Коваленко считает, что Трамп не указал определенные позиции относительно мирных переговоров. Таким образом, президент США имеет гибкость в вопросе для окончания войны в Украине.
По его словам, этот подход может быть полезен в сдерживании противника, поддержке стратегического баланса или формировании коалиций. Кроме того, Коваленко отмечает, что Трамп должен учитывать не только Путина, но и других лидеров мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США объяснил, стали ли слова Трампа предательством Украины.
Также "Комментарии" писали о реакции мира на заявления Трампа после разговора с Путиным.
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