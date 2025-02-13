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Сложная стратегическая игра: скрывающаяся за заявлениями Трампа по Украине

Трамп ведет очень сложную стратегическую игру, где противостоит не только России, но Китаю.

сегодня, 10:40
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого американский лидер сделал несколько заявлений, указывая на необходимость переговоров для окончания войны в Украине. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что скрывается за заявлениями Трампа по Украине.

Сложная стратегическая игра: скрывающаяся за заявлениями Трампа по Украине

Трамп предлагает Путину стратегическую неопределенность

Андрей Коваленко считает, что Трамп не указал определенные позиции относительно мирных переговоров. Таким образом, президент США имеет гибкость в вопросе для окончания войны в Украине.

"То, что сейчас делают США — это стратегическая неопределенность в дипломатии. А это сознательный подход, при котором государство избегает четко определенных позиций по определенным вопросам, чтобы сохранить гибкость, удержать инициативу и влиять на поведение других актеров. Это позволяет создавать пространство для маневра, предотвращать предсказуемость действий", — говорит Коваленко.

По его словам, этот подход может быть полезен в сдерживании противника, поддержке стратегического баланса или формировании коалиций. Кроме того, Коваленко отмечает, что Трамп должен учитывать не только Путина, но и других лидеров мира.

"Идет очень сложная стратегическая игра. Не стоит забывать, что США противостоят и России, и Китаю. Украина же в сфере стратегических интересов США", — добавил глава Центра противодействия дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США объяснил, стали ли слова Трампа предательством Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на заявления Трампа после разговора с Путиным.



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Источник: https://t.me/akovalenko1989/8811
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