Сложная стратегическая игра: скрывающаяся за заявлениями Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого американский лидер сделал несколько заявлений, указывая на необходимость переговоров для окончания войны в Украине. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что скрывается за заявлениями Трампа по Украине.

Трамп предлагает Путину стратегическую неопределенность

Андрей Коваленко считает, что Трамп не указал определенные позиции относительно мирных переговоров. Таким образом, президент США имеет гибкость в вопросе для окончания войны в Украине.

"То, что сейчас делают США — это стратегическая неопределенность в дипломатии. А это сознательный подход, при котором государство избегает четко определенных позиций по определенным вопросам, чтобы сохранить гибкость, удержать инициативу и влиять на поведение других актеров. Это позволяет создавать пространство для маневра, предотвращать предсказуемость действий", — говорит Коваленко.

По его словам, этот подход может быть полезен в сдерживании противника, поддержке стратегического баланса или формировании коалиций. Кроме того, Коваленко отмечает, что Трамп должен учитывать не только Путина, но и других лидеров мира.

"Идет очень сложная стратегическая игра. Не стоит забывать, что США противостоят и России, и Китаю. Украина же в сфере стратегических интересов США", — добавил глава Центра противодействия дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США объяснил, стали ли слова Трампа предательством Украины.

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