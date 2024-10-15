Сложная ситуация еще в одном городе Донетчины: враг штурмует целыми батальонами

Российские войска недавно провели усиленную механизированную атаку взвода по направлению Курахово на фоне наступательных операций в этом районе 14 октября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что украинские войска недавно отразили механизированную атаку российского батальона, состоящую из 25 бронемашин и пяти танков в направлении Курахово. Сообщается, что украинские войска уничтожили семь бронемашин и один танк.

Вражеские военкоры продолжали утверждать 14 октября, что российские войска захватили Островское (восточнее Курахово), но ISW пока не получила подтверждения того, что российские войска захватили весь населенный пункт.

Оккупанты провели наступательные операции к востоку от Курахово в районе Максимилиановки 14 октября. Сообщается, что подразделения российской 238-й артиллерийской бригады и 20-й мотострелковой дивизии действуют в районе Дальнего (южнее Курахово), а подразделения 5-й мотострелковой бригады действуют в районе Островского. Сообщается, что подразделения российской 20-й мотострелковой дивизии, включая ее 255-й мотострелковый полк, действуют в направлении Курахово.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на Ставке докладывал Главком Сырский. Сейчас продолжаются активные действия по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях.

Также по данным Кураховской ГВА, вчера вечером враг совершил безжалостный массированный авиаудар по городу.

5 КАБами россияне ударили по Кураховской городской больнице. Повреждены и близлежащие многоквартирные дома. Без погибших и раненых.