Сложите оружие: Венс озвучил очередной призыв к капитуляции Украины

Соединенные Штаты передали России и Украине ясное предложение о возможном пути к мирному соглашению. Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, наступил момент, когда стороны должны определиться — либо согласиться, либо США прекратят участие в мирном процессе. Об этом сообщает Bloomberg.

Джей Ди Венс. Фото: Reuters

По мнению Венса, как Москва, так и Киев должны будут уступить часть территорий, которые находятся под их контролем.

"Без территориального компромисса не обойтись", — сказал он во время визита в Индию после экскурсии по Тадж-Махалу.

Вице-президент отметил, что будущие границы, вероятно, не будут совпадать с текущей линией фронта, но для прекращения боевых действий обе стороны должны "положить оружие, зафиксировать ситуацию и сосредоточиться на построении лучшего будущего как для Украины, так и для России".

"Нынешние рубежи боевых действий — это, скорее всего, та отправная точка, от которой будут отталкиваться при определении новых границ", — пояснил Вэнс.

При этом он выразил умеренный оптимизм по поводу дальнейших переговоров, отметив, что все стороны сейчас действуют добросовестно.

Как отмечает Bloomberg, вероятное замораживание конфликта на позициях будет означать серьезные уступки именно со стороны Украины. Киев продолжает настаивать на полном возвращении своих территорий, включая Крым и части Донбасса, оккупированные Россией еще с 2014 года.

По информации источников, Соединенные Штаты в рамках этого плана рассматривают возможность частичного снятия санкций против РФ, а также де-факто признание контроля России над Крымом. Однако президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина никогда не согласится на отказ от суверенитета над этими территориями.

Как уже писали "Комментарии", вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что папа Римский Франциск был "очевидно болен" во время встречи с ним 20 апреля в Ватикане. Об этом он написал в соцсети Х.